La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles

La organización de patrullas ciudadanas que durante las dos últimas noches han recorrido las calles de Turís con el pretexto de “proteger” a los vecinos frente a la delincuencia provocó ayer miércoles un gran despliegue de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil para evitar posibles incidentes y disolver a estos grupos.

Los participantes se reúnen por la noche en la Plaça Vicent Ribes para organizar estas patrullas que después salen a recorrer las calles de Turís por barrios, en función del lugar de residencia de sus integrantes. Las convocatorias que se realizan a través de las redes sociales justifican esta movilización en problemas de inseguridad derivados de la okupación de viviendas y un repunte de la delincuencia, tanto en el casco urbano como en el término municipal en forma de robos. Un intento de okupación frenado el pasado fin de semana se presume como espoleta. Diferentes comentarios publicados en las redes apuntan hacia inmigrantes de origen magrebí. Un participante anónimo lleva la voz cantante y trata de marcar las pautas. Incluso se anuncia una manifestación a la puerta del ayuntamiento el para el sábado día 27 de septiembre. “Turís, tots al carrer. Recuperen el futur del nostre poble”, es el último eslogan utilizado este jueves en un muro de Facebook.

El alcalde de Turís, Francisco Ricau, ha evitado cualquier comentario sobre la organización de estas patrullas vecinales para, según indica, evitar alimentar el conflicto. Diversas fuentes confirman que la crispación que se vive en las calles.

La publicación de los promotores sobre la primera noche cifra en 65 personas los participantes -otras fuentes reducen la cifra prácticamente a la mitad-, aunque el miércoles el grupo sí fue mucho más numeroso. De los comentarios en el Facebook se desprende que había vecinos de Turís, pero también de otras localidades. Incluso también que se han vivido algunos momentos de tensión ya que en uno de ellos se alude a que unos okupas llegaron a esgrimir un arma.

Tintes xenófobo

Los mensajes de los promotores anónimos destilan un tinte xenófobo. En la publicación sobre la primera noche de patrulla, indican: “Fue un éxito total, encontraron a más de 6 marroquís o argelinos haciendo su trabajo nocturno. Está el pueblo plagado. Señores, para que lo sepan, harán otra patrulla próximamente”.

El informe de la segunda noche de patrulla también alude a la presencia de población magrebí en una vivienda okupada. “Esta gente está dando problemas todos los días”, antes de apelar al alcalde: “¿No le da vergüenza que tenga que salir la gente del pueblo a hacer el trabajo de la policía y la Guardia Civil. Espero que hagan una manifestación en masa para pedir su dimisión inmediatamente hartos de robo y ocupaciones en el pueblo”, señala el participante anónimo.

Algunos vecinos alertan en sus comentarios del riesgo de “prender esta mecha” y censuran que los promotores se escuden en el anonimato, mientras otros aplauden la iniciativa con expresiones como “valientes” y anuncian su adhesión. El administrador del grupo en el que se lanzan estos mensajes ha anunciado este jueves que durante una temporada se suprimen las participaciones anónimas.

Los promotores han pedido la implicación de más vecinos en las patrullas mientras señalan que, aquellos que no participen, “en la medida de lo posible nos faciliten nuestra labor de intentar proteger a nuestro pueblo lo mejor posible (…) siempre con el fin PACÍFICO de terminar con esto”, al tiempo que piden a los vecinos que eviten tomar fotos y grabar vídeos: “Somos gente del pueblo intentando erradicar un problema que parece no tener fin, dejarnos hacer la labor lo más discretamente posible para que tod@s volvamos a poder vivir y disfrutar de nuestro pubeblo con la máxima tranquilidad”.

Se da la circunstancia de que el problema de la seguridad ciudadana fue una de las preocupaciones que expresó Paco Ricau en su toma de posesión como alcalde el pasado mes de junio, en la que anunció el objetivo de destinar más recursos materiales y humanos a la Policía Local al objeto de mejorar la vigilancia. Ricau reconocía en aquellos primeros días que desde hacía algún tiempo se habían detectado conductas incívicas que alteraban la convivencia. “Quien venga a vivir a Turís debe hacerlo para convivir, respetar y sumar. Esa es la base de cualquier comunidad”, manifestaba en una entrevista.