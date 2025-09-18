L’Alcúdia será el primer pueblo de la Ribera en reparar el alcantarillado afectado por la riada

Las obras para recuperar la red de saneamiento en l'Alcúdia tras la trágica riada del pasado 29 de octubre están a punto de arrancar. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Andreu Salom, tras reunirse hace unos días con los técnicos de la empresa que abastece de agua potable a los municipios y que se encargará de la recuperación del alcantarillado.

El ayuntamiento ha informado que durante esta semana los especialistas se encuentran analizando las distintas calles de la localidad para analizar la situación del alcantarillado casi once meses después de la dana. "El último informe era de hace seis meses y queríamos saber cuál era la situación actual, por lo que han decidido inspeccionar, con la ayuda de drones, la red de saneamiento para ver qué trabajos se deben realizar", explica Salom.

Entre estas primeras labores también se prevé una inspección y limpieza de todos los imbornales y colectores situados en el pueblo.

Se prevé que las obras, que serán financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se inicien durante el mes de octubre y se prolonguen cerca de quince meses. Así, l'Alcúdia se convertiría en el primer municipio de la Ribera, y uno de los más afectados de la provincia de Valencia, en arrancar estas obras tan esperadas, que coinciden, además, con la posible llegada de la gota fría.

Los trabajos ascienden en la localidad a cerca de 22 millones de euros. En ellos, el consistorio proyecta una limpieza exhaustiva en algunas vías de l'Alcúdia, mientras que en otras deberá reponerse completamente la red, ya que se encuentra obstruida por la presencia de barro depositado durante las labores de la limpieza llevadas a cabo las primeras semanas tras la dana.

Salom ha reiterado en varias ocasiones que la situación de la red de saneamiento es una de las "mayores preocupaciones" del consistorio. La reposición de la red de alcantarillado se complementará con la construcción de un nuevo colector de aguas pluviales para evitar embalsamientos o pequeñas inundaciones durante episodios de fuertes lluvias.

El primer edil explica que se trata de un colector complementario que recogería las aguas pluviales, especialmente del área industrial, para evitar que «colapse el colector general». Las aguas recogidas desembocarían en el río Magro.

Tres municipios se adhieren a Vaersa

Las obras de recuperación de la red en l'Alcúdia se engloban dentro de las ayudas proporcionadas por el Gobierno de España. No obstante, Carlet, Montserrat y Polinyà de Xúquer se han sumado a la iniciativa puesta en marcha por la Generalitat Valenciana para que los ayuntamientos puedan agilizar la contratación de emergencia de las obras de reparación.

La empresa pública de la Generalitat Vaersa, dedicada a la gestión medioambiental y el desarrollo de tecnologías para la gestión de residuos, será la encargada de realizar estas contrataciones con el objetivo de agilizar los trámites y poder ejecutar de una manera ágil los fondos del Gobierno ante posibles episodios de lluvias.