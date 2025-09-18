Nuevas catas confirman más daños en el colegio de l'Alcúdia afectado por la dana

La Conselleria de Educación ha detectado nuevos daños, que se suman a las afecciones tras la riada, en el colegio Les Comes de l'Alcúdia tras realizar nuevas catas a finales de agosto.

El director general de Infraestructuras Educativas de la Comunitat Valenciana, José María Larena, se ha reunido esta semana con representantes de la comunidad educativa del CEIP Les Comes, el alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom; la concejala de Educación, Rosa Martínez, y el concejal del PP, Juan Manuel Arnandis, para abordar la situación del centro.

El propio Salom, como ya informó Levante-EMV, había exigido recientemente un encuentro para reclamar una fecha de inicio de obras para reparar los daños del centro tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre, puesto que los 240 alumnos del centro se han visto obligados a regresar a las aulas con espacios compartidos y muy limitados. No obstante, desde el CEIP Les Comes señalan que todavía no existe una fecha para llevar a cabo las actuaciones, ya que "en las catas y pruebas realizadas en agosto han aparecido otros problemas que deben evaluarse".

La dirección general de Infraestructuras Educativas se ha comprometido durante el encuentro "a terminar a final de mes el informe pericial con las conclusiones sobre el estado estructural del edificio y la propuesta de actuación". Una vez finalizado este proyecto, la conselleria volverá a reunirse con la comunidad educativa y el gobierno municipal para explicar el protocolo de actuación y la duración aproximada de las obras.

Una enorme grieta en uno de los muros del edificio de infantil obligó a vallar buena parte del centro, por lo que los menores han tenido que ser reubicados en el resto del colegio. En la actualidad, permanece vallado, lo que impide el acceso a dicho módulo, al patio correspondiente y también a las pistas de baloncesto y futbito. La infraestructura casi centenaria ya sufría problemas antes de la riada. La Conselleria de Educación debía haber acometido unas obras, pero finalmente no se llevaron a cabo, por lo que la situación empeoró tras el paso de la dana.

Ante esta situación, Salom denunciaba que "los niños se encuentran hacinados. Hay una gran sensación de abandono conjunta al ver las condiciones en las que se encuentran. Han pasado diez meses de la dana y no hay ninguna respuesta". De hecho, la comunidad educativa y las familias del centro se concentraron a las puertas del centro el pasado 9 de septiembre, y con motivo del inicio del curso, para denunciar la situación.

El centro, a su vez, también espera una importante inyección económica dentro del Pla Edificant. "Se ha abordado el remanente de 158.000 euros que queda por liberar del Edificant, pero tampoco hay una fecha concreta", explican desde la dirección del CEIP Les Comes.

Parque canino utilizado como patio

El alumnado del centro debe utilizar el parque canino situado cerca del edificio como lugar de recreo y espacio para realizar la asignatura de Educación Física. Este lugar es frecuentado por vecinos que acuden con sus perros a hacer sus necesidades, por lo que el centro pide que acudan a un pipican cercano para garantizar la salubridad de la zona. "Pedimos a la gente que lleva a sus perros a hacer sus necesidades al parque de la petanca que los lleven al pipican, ya que es el patio de Les Comes mientras tenemos el nuestro casi todo cerrado", rezan en un comunicado.