Polémica en Algemesí tras tener un festivo escolar en la semana taurina a costa de las Fallas

«El sentido común nos dice que durante la semana taurina no debe haber escuela». Esta fue una de las primeras declaraciones a Levante-EMV del alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, tras convertirse en la formación más votada en las últimas elecciones municipales de 2023. Sin embargo, el alumnado de la ciudad sólo podrá disfrutar este año de un festivo escolar durante la Semana Taurina. Se normaliza, poco a poco, que la feria de novilladas cuente con menos fiestas en el calendario escolar que de costumbre.

El Consell Escolar -órgano competente para designar el calendario de cada curso- decidió establecer el viernes 26 de septiembre como festivo, fecha que se suma al ya disfrutado 8 de septiembre (día de la Mare de Déu de la Salut) y al 12 de junio (San Onofre). La decisión ha comportado que los centros escolares hayan tenido que renunciar a la festividad del 18 de marzo (Fallas), por lo que los menores deberán acudir a las aulas durante la jornada en la que se celebra la tradicional Ofrenda en la ciudad.

Los centros y el consistorio plantean, cada año, una propuesta de días festivos que se elige por votación. A estos tres festivos se suma otro extraordinario, que debe ser aprobado por la Conselleria de Educación. Así, la posibilidad de sumar un cuarto día (10 de octubre) a los tres que cada población decide está incluida en la normativa, siempre que esa jornada escolar se recupere. En este caso, el alumnado también debería ir a clase el lunes de Sant Vicent, que se suma al 18 de marzo.

La alternativa municipal, como ha podido saber este diario, consistía en establecer el viernes de la semana taurina como festivo ordinario, mientras que el día de Fallas se incluía como festivo extraordinario. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando algunos centros apostaron por destinar esta fiesta en el calendario al viernes 10 de octubre para poder celebrar un puente festivo de cuatro días. Finalmente, y a pesar del descontento del consistorio, esta última opción fue la elegida por una diferencia de un voto.

«Hubo un debate en el Consell Escolar porque el Ayuntamiento de Algemesí quería que un festivo fuera para Fallas y otro para la Semana Taurina, pero algunos centros preferían que uno de los dos días se dedicaran al puente de octubre para que los niños no tuvieran fiesta el jueves y fueran a clase el viernes», explica el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez. «Al ganar el 10 de octubre, sólo se podía Fallas o toros, por lo que había que sacrificar una fiesta», añade. Por lo tanto, este año los niños sólo tendrán un festivo durante las fiestas josefinas, es decir, el 19 de marzo.

Tras esta decisión, Bermúdez recuerda que «se ha pasado de tener prácticamente toda la semana taurina festiva a solo un día».

Polémica en 2022

Sanchis anunció al inicio de su legislatura la idea de promover un acuerdo entre la Comisión Taurina y el Consell Escolar para que ambas fiestas vuelvan a coincidir en el calendario. Él mismo, como profesor, reconocía que, durante varios años, ha podido comprobar el «elevado absentismo».

La polémica se agravó en 2022, con la socialista Marta Trezano al frente del gobierno, ya que el Consell Escolar decidió no otorgar ningún festivo a la feria de novilladas. Aunque se presentaron varias propuestas, se optó porque los menores acudieran a la escuela los cinco días de la Semana Taurina.