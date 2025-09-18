Article d'opinió
A qui beneficia el nou Pont de Xàtiva?
Federació d'Associacions de Veïns d'Alzira
Ningú qüestionà la decisió de l’Ajuntament d’Alzira de desviar els barrancs de Barxeta i La Casella. Fou el pas previ a desviar el Xúquer i protegir la ciutat de les inundacions.
Els ponts que travessen el barranc, malgrat retindre cabdals, mai han ficat en risc el casc urbà; l’aigua desborda per la plana d’inundació permetent el pas de qualsevol cabdal, eixe és el seu encert, mentre la mota sempre protegeix la ciutat de les aigües de La Casella i Barxeta.
Com a conseqüència de repetides inundacions a Les Basses, i amb la intenció d’evitar-les, es construí el canal interceptor que, per poder desaiguar, necessita que el nivell al Casella siga inferior als 18,50 mtsnm, a nivells superiors, (les comportes tanquen l’entrada del Casella), sols emmagatzema l’aigua que li cap. Per garantir-li la viabilitat, hi ha que impedir que l’actual estretament del pont de Xàtiva seguisca provocant retencions, eliminant-lo o substituint-lo per altre. (Ara sols permet el pas dels primers 74mts3/seg i per estar protegits fins el període de retorn de 100 anys hauria de permetre’n 470).
La FaavvAlzira ha estat, cinta en ma, mesurant el pont de Xàtiva, des de la paret del molí fins a la de la mota, no ens cal acta notarial, qualsevol ho pot comprovar: 20 metres.
Les actuacions programades en lloc d’elevar la CV-50 per que faça de mota i ampliar el barranc amb l’espai del malecó, o del Molí, pretenen construir 700 mts de murs de formigó al marge sud canalitzant el barranc a 20 mts d’ample, amb el que, en lloc de protegir els terrenys requalificats a l’altra vora, a major longitud d’estretament, menor possibilitat de desbordament cap a la plana sud del barranc, ficant en risc l’efectivitat de la mota i la protecció de la ciutat.
L’enginyeria justifica el projecte del nou pont de Xàtiva, argumentant que l’Ajuntament li demana que l’amplària de la canalització no supere els 20 mts, per estalviar diners expropiant, i també, li requereix que protegisca els terrenys del frustrat centre comercial, i en la margen izquierda se propone un muro de pantalla vertical, alineado al viario perimetral del centro comercial, incluido en el planeamiento.
La FaavvAlzira, malgrat que l’enginyeria proposa afonar el barranc, vist el nul manteniment de CHJ, vegeu els arbres baix el pont de l’avda. de La Ribera, amb la intenció de que el barranc es faça, meś ample, ha interposat al·legacions.
Des de la FaavvA no entenem com anteriors Corporacions permeteren l’ocupació dels llits i les planes dels barrancs de l'Alquenència, Fosc, Respirall, Gràcia Maria, Camí de l’Arena, sense previndre com desaiguarien les seues conques; ni com aprovaren creixements urbans sense protegir-los ni haver resolt el desaiguat dels nous claveguerams, o impermeabilitzant terme.
Havent aprovat per unanimitat l’anterior Corporació: Ampliar el barranc de La Casella des de la tancà de Sant Antoni fins al Xúquer i Remodelar l’enllaç de la CV-50 amb la CV-41 a nivell de la cota 21 mts per a disposar de l’espai de l’actual mota de protecció, tampoc entenem quinsson els motius pels quals l’actual, en lloc de demanar que el barranc s’amplie, demana que no supere els 20 mts d’amplària. Paradoxalment l’oposició a Alzira governa la Generalitat.
Com que fórem les alzirenques les que aconseguírem que els PGE2023 consignaren a la Generalitat Valenciana la partida finalista de 5MM per ampliar el barranc i com l’avantprojecte del nou Pont de Xàtiva resol el trànsit, sense ampliar-lo, la FaavvAlzira, lluny de consentir-ho, s’ha adreçat a la Generalitat al·legant que destinar els 5MM a obres que no amplien el barranc és cometre frau de llei i que tal i com s’oposarem a les requalificacions en terrenys inundables, ens oposem a que les actuacions programades canalitzen 700 metres sense superar els 20 mts d’amplària.
Malgrat preguntar-ho no sabem a qui pretenen beneficiar. A les veïnes que s’inunden, no.
