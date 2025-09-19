El alcalde de Alzira aboga por conjugar el nuevo uso de Vilella con la protección frente a inundaciones

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha valorado como una noticia «positiva» la adquisición por parte de un empresario de la Ribera de la estructura del frustrado centro comercial Vilella, pero aboga porque cualquier actuación que se realice en esta parcela ubicada junto al barranco de la Casella tenga en cuenta el riesgo de inundación y sea compatible con la mejora de la protección de los barrios más próximos y, sobre todo, «no empeore las actuales circunstancias».

«Es positivo que se dé salida a una construcción que carece de uso y lleva tanto tiempo abandonada, como vestigio del pasado reciente más negro», señala Domínguez que, no obstante, se muestra cauto al incidir en que habrá que hacer compatible el nuevo uso con medidas contra inundaciones y que, en todo caso, habrá que acatar las directrices que establezca la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Un empresario de la Ribera que prefiere permanecer en el anonimato ha adquirido a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) esta estructura de hormigón que se construyó para albergar un centro comercial, como ayer desveló en primicia Levante-EMV. No obstante, la antigua Bancaja cortó la financiación a los promotores y la obra quedó inacabada. Los trabajos de construcción se paralizaron en la primavera de 2008 aunque la retirada de las grúas, que incluso habían levantado una estructura metálica por encima del hormigón, confirmaba en agosto del año siguiente el fracaso del proyecto.

El comprador tiene previsto completar el edificio, aunque todavía parece no haber decidido cómo ni el uso final, debido a los condicionantes que tiene este emplazamiento. Como primer paso, ha anunciado la intención de realizar una auditoría para analizar los usos comerciales o actividades que serían compatibles en esta zona, sin perder de vista la necesaria rentabilidad de cualquier actividad empresarial para, en base a la decisión que se tome, volver a activar la programación de esta parcela, que actualmente carece de planeamiento ya que una sentencia judicial anuló el Programa de Actuación Integrada (PAI) que daba cobertura a la urbanización y al centro comercial.

El alcalde de Alzira aboga porque el uso que se dé a esta parcela de Vilella pueda atender las aspiraciones los vecinos de los barrios más próximos en el sentido de que sea compatible con la protección contra inundaciones y contribuya a mejorar la imagen de este acceso a la ciudad, condicionado durante los últimos quince años por la presencia de esta estructura, en un momento en el que, además, recuerda, se va a reordenar la entrada con la construcción del nuevo puente sobre el barranco de laCasella.

Domínguez revela que una opción que había barajado el ayuntamiento, pero que no prosperó, pasaba aprovechar la estructura para la instalación de paneles solares al objeto de generar energía mientras el terreon se utilizaba como tanque de tormentas para acumular agua en caso de crecida de los barrancos que confluyen en Vilella.