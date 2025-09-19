Alzira celebra la Setmana Europea de l’Esport amb les activitats “Alzira, ciutat càrdio saludable”
L'objectiu és promoure l’activitat física i combatre el sedentarisme
L’Ajuntament d’Alzira se suma a la Setmana Europea de l’Esport, que té lloc del 23 al 26 de setembre. Per aixó, des de la Regidoria d’Esports, s’ha preparat una programació d’activitats amb el títol “Alzira, ciutat càrdio saludable” que ha estat presentada hui en roda de premsa per l’alcalde, Alfons Domínguez; el regidor d’Esports, Vicent De la Concepción i el tècnic d’Esports, Enric Taronger.
L’objectiu de la Setmana Europea de l’Esport és promoure l’activitat física i combatre el sedentarisme amb el lema #BeActive. En eixe sentit el regidor de l’àrea, Vicent De la Concepción, ha recordat que “volem aprofitar esta celebració per a recordar que fer esport és salut. Però també és molt important fer-ho amb seguretat i amb consciència. Per això impulsem “Alzira, ciutat càrdio saludable”, perquè volem una ciutat activa, sana i amb persones que disfruten de l’esport amb seguretat”.
El tècnic d’Esports, Enric Taronger ha explicat que al llarg de la setmana vinent hi haurà revisions càrdio saludables per als esportistes locals, controls de tensió arterial per a totes les persones que vulguen i gimnàstica de manteniment en el medi aquàtic; hi haurà xarrades sobre la prevenció de l’abandó esportiu en xiquets i adolescents i formació en RCP (Reanimació Cardiopulmonar) i DEA (Desfibrilador Extern Automàtic) per al personal tècnic dels clubs alzirenys.
De la Concepción ha insistit en la importància de la formació de RCP i DEA i en les revisions càrdio saludables perquè “hem de conscienciar-nos que la salut en l’esport és per a totes les edats i nivells”.
Per a finalitzar, l’alcalde ha declarat que “esta setmana serveix per a recordar la importància de l’esport no només com a passatemps, sinó com a element essencial per a una vida llarga i saludable. Amb “Alzira, ciutat càrdio saludable” ens situem en una posició capdavantera en el foment d’un model de salut pública”.
