Alzira destina el 13 % del presupuesto de 2024 a promoción económica

El Ayuntamiento de Alzira destinó un 13 % del presupuesto consolidado de 2024, que ascendió a 50,6 millones de euros a la promoción económica de la ciudad, según se desprende de la memoria anual presentada ayer por el departamento de Idea.

La concejala del área, Gemma Alós, cifró en 6,5 millones de euros el montante que gestionó durante el pasado año. Una cifra menor que la de 2023, debido a que «muchas de las subvenciones solicitadas se han retrasado». De hecho, Alós destacó la capacidad del departamento para atraer dinero, ya que, de esos seis millones y medio, 4,7 llegaron de administraciones supramunicipales, mientras que el 1,7 restante provino de fondos propios del ayuntamiento.

A lo largo de 2024, Idea desarrolló 51 programas a través de sus diferentes servicios: se realizaron trece acciones destinadas a la formación, once al comercio, diez a emprendedores, dos a promoción económica y nueve a orientación laboral. Las veintiocho restantes se corresponden con proyectos europeos. Según los cálculos de la agencia de desarrollo, casi catorce mil personas se beneficiaron directamente de alguna de sus prestaciones durante el año pasado. Asimismo, se destacó como uno de los hitos del año la creación de dos Entidades de Gestión de Modernización para sus polígonos industriales (El Pla y Materna).

Tanto la concejala como la directora del departamento, Carmen Herrero, destacaron que el personal (ocho funcionarios y más de un centenar de empleados temporales) «siempre tiene el foco en ayudar a las personas».

Del pasado al futuro

Herrero recordó el nacimiento de Idea, hace ahora treinta años, y destacó la evolución de la agencia de colocación, que nació en un pequeño despacho y ahora tiene un edificio a su disposición, del mismo modo que ha evolucionado su capacidad de gestión y de atraer recursos económicos para la ciudad.

Y tras echar la vista atrás, también miró al futuro más inmediato, ya que uno de los eventos más importantes que organiza Idea está a la vuelta de la esquina: la feria comercial. Si el año pasado, según la memoria, recibió más de 55.000 visitantes y atrajo a noventa expositores, se prevé que el impacto de la edición de 2025 sea incluso mayor.