El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden

El Ayuntamiento de Turís ha lanzado un mensaje de “serenidad y confianza” ante los últimos acontecimientos que se han vivido en el pueblo, con tres noches consecutivas con patrullas ciudadanas en las calles con el objetivo de combatir la inseguridad y la delincuencia, y si bien valora “el compromiso de los vecinos con el futuro de Turís”, subraya que “la seguridad debe gestionarse siempre desde la coordinación con las instituciones y los cuerpos de seguridad, que son los que tienen la responsabilidad y los medios para garantizarla”. El consistorio pide a la ciudadanía “confianza y calma” porque, según expresa en un comunicado, “sólo desde la serenidad y la unidad podremos hacer de Turís un pueblo más seguro y cohesionado”.

“Somos plenamente conscientes del malestar y la inquietud que algunos hechos recientes han generado en la ciudadanía y entendemos la preocupación de muchos vecinos y vecinas por el bienestar y la convivencia en el municipio”, expone el ayuntamiento, al tiempo que anuncia que para el gobierno municipal “la seguridad es una prioridad”.

El Ayuntamiento de Turís y la subdelegación del Gobierno han adelantado al próximo lunes la Junta Local de Seguridad al objeto de analizar la situación que se vive en el pueblo, y tratar de templar los ánimos. El consistorio confirma esta reunión en la que participarán tanto el alcalde como la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y el propio subdelegado del Gobierno, José Rodríguez. “Esta coordinación tiene como objetivo definir planes de acción conjunta para dar respuestas más rápidas y eficaces ante situaciones de riesgo, reforzando la prevención y la vigilancia permanente”, incide el comunicado municipal.

La corporación anuncia que seguirá trabajando “con responsabilidad y determinación”, poniendo todos los recursos a su alcance para garantizar la seguridad en el municipio. “Pedimos a la ciudadanía confianza y calma, porque solo desde la serenidad y la unidad podremos hacer de Turís un pueblo más seguro y cohesionado”, concluye.

Grupos de vecinos han salido a la calle por las noches en los tres últimos días ante la oleada de robos y okupaciones. La jornada más tensa se vivió el miércoles. La Guardia Civil se desplegó el miércoles de forma discreta para evitar posibles incidentes.