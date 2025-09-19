Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden

El gobierno municipal asegura ser consciente del malestar por los robos y okupaciones

La Junta Local de Seguridad analizará el lunes cómo reforzar la vigilancia

Una de las patrullas ciudadanas, el jueves por la noche, en una calle de Turís.

Pascual Fandos

Alzira

El Ayuntamiento de Turís ha lanzado un mensaje de “serenidad y confianza” ante los últimos acontecimientos que se han vivido en el pueblo, con tres noches consecutivas con patrullas ciudadanas en las calles con el objetivo de combatir la inseguridad y la delincuencia, y si bien valora “el compromiso de los vecinos con el futuro de Turís”, subraya que “la seguridad debe gestionarse siempre desde la coordinación con las instituciones y los cuerpos de seguridad, que son los que tienen la responsabilidad y los medios para garantizarla”. El consistorio pide a la ciudadanía “confianza y calma” porque, según expresa en un comunicado, “sólo desde la serenidad y la unidad podremos hacer de Turís un pueblo más seguro y cohesionado”.

“Somos plenamente conscientes del malestar y la inquietud que algunos hechos recientes han generado en la ciudadanía y entendemos la preocupación de muchos vecinos y vecinas por el bienestar y la convivencia en el municipio”, expone el ayuntamiento, al tiempo que anuncia que para el gobierno municipal “la seguridad es una prioridad”.

El Ayuntamiento de Turís y la subdelegación del Gobierno han adelantado al próximo lunes la Junta Local de Seguridad al objeto de analizar la situación que se vive en el pueblo, y tratar de templar los ánimos. El consistorio confirma esta reunión en la que participarán tanto el alcalde como la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y el propio subdelegado del Gobierno, José Rodríguez. “Esta coordinación tiene como objetivo definir planes de acción conjunta para dar respuestas más rápidas y eficaces ante situaciones de riesgo, reforzando la prevención y la vigilancia permanente”, incide el comunicado municipal.

La corporación anuncia que seguirá trabajando “con responsabilidad y determinación”, poniendo todos los recursos a su alcance para garantizar la seguridad en el municipio. “Pedimos a la ciudadanía confianza y calma, porque solo desde la serenidad y la unidad podremos hacer de Turís un pueblo más seguro y cohesionado”, concluye.

Grupos de vecinos han salido a la calle por las noches en los tres últimos días ante la oleada de robos y okupaciones. La jornada más tensa se vivió el miércoles. La Guardia Civil se desplegó el miércoles de forma discreta para evitar posibles incidentes.

