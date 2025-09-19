Carlet organizará un simulacro de emergencia por rotura de la presa de Forata

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de Carlet se ha reunido este viernes para avanzar en la implantación del Plan de Emergencia Municipal y del Plan Territorial frente a Emergencias. En la reunión se ha acordado realizar un simulacro de rotura de la presa de Forata, situada aguas arriba del Magro, con el objetivo de verificar las infraestructuras y detectar posibles puntos críticos, según ha informado el ayuntamiento a través de las redes sociales.

Los integrantes del Cecopi, reunido bajo la presidencia de la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, también han decidido elaborar un inventario de los recursos materiales y humanos para reforzar la respuesta frente a futuras emergencias.

En esta reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal han participado representantes de la Agrupació contra Incendis Forestals (ACIF Carlet), la Policía Local, empleados públicos de diferentes departamentos y miembros de la corporación municipal, en lo que desde el ayuntamiento se considera un ejercicio de coordinación fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos en caso de emergencia.

El gobierno municipal defiende que se trata de trabajar por estar mejor preparados y protegidos ante cualquier eventualidad que se pueda producir.