Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlet organizará un simulacro de emergencia por rotura de la presa de Forata

El ayuntamiento pretende verificar la respuesta de las infraestructuras y detectar puntos críticos

Miembros del Cecopal en la reunión de este viernes.

Miembros del Cecopal en la reunión de este viernes. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de Carlet se ha reunido este viernes para avanzar en la implantación del Plan de Emergencia Municipal y del Plan Territorial frente a Emergencias. En la reunión se ha acordado realizar un simulacro de rotura de la presa de Forata, situada aguas arriba del Magro, con el objetivo de verificar las infraestructuras y detectar posibles puntos críticos, según ha informado el ayuntamiento a través de las redes sociales.

Los integrantes del Cecopi, reunido bajo la presidencia de la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, también han decidido elaborar un inventario de los recursos materiales y humanos para reforzar la respuesta frente a futuras emergencias.

En esta reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal han participado representantes de la Agrupació contra Incendis Forestals (ACIF Carlet), la Policía Local, empleados públicos de diferentes departamentos y miembros de la corporación municipal, en lo que desde el ayuntamiento se considera un ejercicio de coordinación fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos en caso de emergencia.

El gobierno municipal defiende que se trata de trabajar por estar mejor preparados y protegidos ante cualquier eventualidad que se pueda producir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
  2. La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
  3. Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delicuencia
  4. Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
  5. Capturas de decenas siluros confirman la multiplicación de esta especie depredadora en el Magro tras la dana
  6. La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
  7. Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
  8. Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz

Carlet organizará un simulacro de emergencia por rotura de la presa de Forata

Carlet organizará un simulacro de emergencia por rotura de la presa de Forata

Rescatan a un perro encerrado en un coche al sol que se acaba llevando la grúa

Rescatan a un perro encerrado en un coche al sol que se acaba llevando la grúa

Mompó reclama más polícia y leyes "más contundentes" para evitar casos como el de Turís

Mompó reclama más polícia y leyes "más contundentes" para evitar casos como el de Turís

Mompó anuncia en Sueca una nueva línea de ayuda a las empresas que trabajan para reaprovechar la paja del arroz

Mompó anuncia en Sueca una nueva línea de ayuda a las empresas que trabajan para reaprovechar la paja del arroz

Alzira celebra la Setmana Europea de l’Esport amb les activitats “Alzira, ciutat càrdio saludable”

Alzira celebra la Setmana Europea de l’Esport amb les activitats “Alzira, ciutat càrdio saludable”

Una docena de restaurantes competirán por cocinar el mejor rabo de toro en Algemesí

Una docena de restaurantes competirán por cocinar el mejor rabo de toro en Algemesí

Cristina Flor conquista el campeonato mundial máster 35 de halterofilia

Cristina Flor conquista el campeonato mundial máster 35 de halterofilia

Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia

Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
Tracking Pixel Contents