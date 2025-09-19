Cristina Flor conquista el campeonato mundial máster 35 de halterofilia

Cristina Flor se ha estrenado en una competición internacional a lo grande, proclamándose Campeona del Mundo de halterofilia máster 35. Esta torrentina pertenece desde hace dos años al club de halterofilia de Alzira, cuando su entrenador de la localidad de l'Horta la ofreció al club para que progresase en su rendimiento y ha ayudado al equipo femenino alzireño a volver a la élite desde la 3ª a la 1ª división.

Tras proclamarse campeona autonómica cuatro veces, una de España universitaria y ser quinta hace dos años en el campeonato absoluto, superados los 35 años se puso el reto de participar en una competición internacional. Sus marcas superaban las mínimas del Campeonato del Mundo y se fue hasta Las Vegas. “Allí es todo espectacular y lo primero era acostumbrarse al cambio horario -9 horas menos-“, por lo que a su llegada se pasó once horas durmiendo.

Ya en la competición “no realicé mis mejores marcas, pero fueron suficientes para batir a las rivales que también sufrieron los nervios de la competición”. Flor empezó en arrancada con 65 quilos estableciendo una diferencia de cuatro quilos con su principal rival. Después levantó 68 y 71 de manera válida. En dos tiempos salió con 83 kilos y en el segundo levantamiento consiguió mantener 87 “con lo que forzaba a mi rival a levantar 92”. Finalmente, esta se quedó en 88 y le quitó la medalla de plata en dos tiempos. Aún así, con 158 en total olímpico se proclamó campeona con tres quilos de diferencia. “Fue un momento de alegría inmensa que no olvidaré”. Entre sus próximas competiciones está el Grand Prix femenino de España en Gandia dentro de dos semanas.