Una docena de restaurantes competirán por cocinar el mejor rabo de toro en Algemesí
El certamen busca consolidarse como una cita de referencia en el calendario gastronómico tras su primera edición
Algemesí acogerá el próximo 22 de septiembre la II edición del Certamen de Rabo de Bou, conocido como Rabou, un acontecimiento gastronómico que busca consolidarse como una cita de referencia y que tendrá lugar en el marco de la semana taurina. La cita se celebrará en la calle Sant Josep de Calassanç a partir de las 10.00 h. A las 13.00 h, los chefs presentarán sus propuestas ante el jurado. A continuación, el público asistente podrá disfrutar de degustaciones de este plato tradicional mediante la adquisición de un ticket.
El restaurante El Manantial, que en la primera edición consiguió el tercer premio, será el representante local. Este año volverá a competir junto con establecimientos reconocidos como el Restaurante Doña Leonor (Puçol), Binhui Food (València), Restaurante Rossinyol (Nàquera), Juan Veintitrés (Benifaió), Chef Amadeo (Gandia), El Mosaic (Meliana), Restaurante Nativa (Córdoba), Los Gómez (València), El Arcs (l’Alcúdia), La Cantina de Ruzafa (València), Casa Granero (Serra) i Casa Macario, ganador de la primera edición del certamen.
El jurado estará presidido por Alejandro del Toro, chef del estaurant Albacora de València, y contará con la participación de figuras de prestigio como Eduardo Frechina (Restaurante Castillo de Godella, miembro de Eurotoques), Roque Carmona (creador de la receta oficial y campeón del certamen de Córdoba), Teresa Carrascosa (Restaurant Setaygues de Siete Aguas), Adolfo Cuquerella (Restaurant La Granja y coordinador del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca) y Nuria Ferrando (Restaurant El Racó de Meliana).
Según ha destacado el concejal de Turismo, Fiestas y Tradiciones, Natxo Silvestre, «el Rabou es una cita que refuerza la unión entre fiesta y gastronomía y que proyecta Algemesí como punto de encuentro para la cocina de calidad y la tradición culinaria».
Esta jornada gastronómica está organizada por la Asociación Gastronómica del Rabo de Toro, el Restaurant Valhalla y la Guía Comer en Valencia, con la colaboración del Ayuntamiento de Algemesí.
