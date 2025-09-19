Familias de Alzira reclaman protección contra las altas temperaturas en las aulas tras dos mareos en una semana

La Coordinadora d'Associacions de Famílies d'Alumnes d'Alzira ha manifestado su preocupación por los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos tras haberse producido dos casos de indisposición esta semana. Por ello, reclaman la instalación de sistemas de climatización en aquellos centros que carezcan de ello y la habilitación de más espacios de sombra y fuentes en los patios.

Según ha detallado el colectivo familiar, esta semana se han producido, al menos, dos mareos, en centros educativos de la ciudad: el instituto José María Parra y el Centro de Educación Especial Carmen Picó. En un caso, quedó indispuesta una alumna; en otro, una profesora.

Asimismo, ha señalado que los episodios de altas temperaturas han pasado de ser anécdotas estivales a ser un problema persistente, tal y como señala la Sociedad Pediátrica del Sureste de España, que también sostiene que el calor condiciona el rendimiento académico.

"Las quejas de nuestros hijos y nuestras hijas sobre el calor que hace en las aulas y las peticiones de los equipos directivos a las asociaciones de familias para que compremos equipos de climatización para los centros son una muestra clara de que existen deficiencias", ha expresado la coordinadora. Al respecto, ha recordado que la instalación de equipo de climatización llevada a cabo en los colegios durante los últimos años ha corrido a cargo, en gran parte, de las propias familias.

Los datos recopilados por la coordinadora ponen de manifiesto que, en la actualidad, "solo tres centros tienen una instalación completa de equipos de aire acondicionado: los colegios Alborxí y García Lorca y el centro concertado Florida". El resto de centros "presenta carencias", a pesar de que "a lo largo de los años se ha ido sufragando la compra de equipos". En el caso de los institutos, ninguno posee un sistema de climatización, aunque dos de ellos, el Rei en Jaume y el Parra, tienen pendientes obras importantes.

Paralelamente, el colectivo familiar alerta de la falta de espacios de sombra y fuentes en muchos de los patios, "lo que provoca condiciones insoportables para el alumnado y aumenta el riesgo de que se produzcan golpes de calor". Durante los últimos años, el ayuntamiento ha promovido la plantación de árboles en los patios de los colegios, aunque sus efectos todavía no son visibles.

Por ello, ha trasladado el problema tanto a los consejos escolares de cada centro como al municipal y a la conselleria de Educación para reclamar una actuación que garantice la salud de alumnado y profesorado en un contexto de cambio climático.