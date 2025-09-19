Favara impulsa un programa de envejecimiento activo
Se ofrecerán talleres y actividades variadas que combinan ejercicio ligero, estimulación cognitiva y espacios de convivencia
Favara ha puesto en marcha el programa ActivaMent, una iniciativa que busca ofrecer mucho más que actividades de ocio: pretende fortalecer el bienestar emocional, físico y social de las personas mayores, ayudándolas al mismo tiempo a adaptarse a los nuevos tiempos.
De lunes a viernes, de 9:30 a 12:30 horas, la Llar de la Gent Gran acogerá talleres y actividades variadas que combinan ejercicio ligero, estimulación cognitiva y espacios de convivencia. “La diversión no tiene edad”, destacan desde la organización, que anima a las personas mayores a participar en esta nueva experiencia.
Según fuentes municipales, el programa responde a una realidad cada vez más evidente: la necesidad de que las personas mayores mantengan un estilo de vida activo y continúen formándose, especialmente en un momento en el que la tecnología y los hábitos sociales evolucionan con rapidez. ActivaMent no solo ofrece compañía y entretenimiento, sino también herramientas para entender y afrontar los cambios sociales y culturales actuales, reforzando la autoestima y la participación comunitaria.
Desde el ayuntamiento recuerdan que "las inscripciones se pueden formalizar llamando a las oficinas municipales o acudiendo directamente a las dependencias de la Llar de la Gent Gran". Para la alcaldesa de Favara María Pilar Sala, "Con ActivaMent, Favara apuesta por un envejecimiento activo y por garantizar que las personas mayores sigan siendo parte fundamental de la vida colectiva, aportando experiencia y adaptándose con ilusión a los retos del presente".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delicuencia
- Capturas de decenas siluros confirman la multiplicación de esta especie depredadora en el Magro tras la dana
- La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
- Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz