La Guardia Civil pide el cierre de un taller de Alginet por contaminar y no revisar la maquinaria
Se arrojaban vertidos por un desagüe común, se incumplían las condiciones necesarias para mantener abierto el negocio y tampoco disponía de seguro
La Guardia Civil ha propuesto el cierre cautelar de un taller en Alginet tras haber detectado múltiples irregularidades que afectan tanto al medio ambiente como a la salud de los trabajadores.
Durante una de las múltiples inspecciones que han llevado a cabo en los últimos meses, detectó un taller en Alginet que acumulaba gran cantidad de contaminantes. Una vez efectuada la inspección, los agentes comprobaron que se estaban vertiendo aceites y grasas a través del desagüe de la ducha de los servicios del taller y de una arqueta en el patio interior, contaminando gravemente las aguas residuales de la localidad. Se extrajo una muestra de estos vertidos para su posterior análisis por parte de la empresa encargada del saneamiento público de Alginet.
Igualmente, se encontraron infracciones graves en materia de seguridad laboral. El taller tenía dos elevadores de vehículos, una desmontadora de ruedas y una equilibradora de ruedas que no habían pasado la inspección obligatoria. Esto supone un peligro adicional para la vida de los trabajadores que empleen esas máquinas.
Además, se había realizado una serie de modificaciones en el taller que conllevaba la pérdida de las condiciones por la cual le fue concedida la licencia, no disponiendo tampoco de ningún seguro que cubriera cualquier incidente fruto de la actividad del local.
Tras la actuación, llevada a cabo junto a la Policía Local de Alginet, la Guardia Civil propuso al ayuntamiento al cierre cautelar del taller ante las graves deficiencias que suponen un peligro grave y objetivo sobre la vida de los trabajadores y la contaminación ambiental.
