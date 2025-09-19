El incendio de una moto provoca retenciones en los accesos al Hospital de la Ribera
El incendio de una motocicleta que circulaba por la CV-510 en dirección a Alzira, justo a la altura del Hospital de la Ribera, ha provocado esta mañana algunas retenciones en los accesos al centro sanitario. Los agentes de la Policía Local han regulado el tráfico para darle la mayor fluidez posible a la espera de que una grúa acudiera a retirar el vehículo.
El incendio se ha producido en torno a las 9 de la mañana. Fuentes policiales han explicado que cuando la moto se acercaba a la rotonda alguien ha avisado al conductor de que desprendía humo y éste ha tenido tiempo de bajar antes de que se prendiera el vehículo.
Personal de una empresa próxima ha acudido con extintores para sofocar las llamas y con posterioridad también han acudido bomberos del Consorcio Provincial. El moto, en gran parte calcinada, se ha quedado en un lateral de la calzada, cerca del paso de peatones que da acceso al hospital desde el polígono. Las retenciones se han producido en torno a la rotonda y también en la carretera de Cobera, en sentido a Alzira.
