La instalación de vigas acerca la recuperación de la pasarela entre Real y Montroi

Real y Montroi están cada vez más cerca de recuperar la pasarela ciclopeatonal sobre el Magro que la inundación del pasado 29 de octubre dejó inutilizable. Durante las últimas noches, se han instalado las enormes vigas sobre las que reposará el paso sobre el río.

Los ayuntamientos de ambos municipios han destacado la "gran profesionalidad y destreza" de los trabajos que se llevan a cabo estos días en el paso sobre el río, cuya intervención cuenta con una inversión de cuatro millones y medio de euros. Una cuantía que permitirá recuperar "una infraestructura clave de nuestros pueblos", han señalado.

La fuerza con la que transcurrió el río Magro durante el 29 de octubre se llevó consigo parte de esta infraestructura, que cada día utilizaban decenas de vecinos y vecinas de ambos municipios. Debido a los daños, la Conselleria de Carreteras e Infraestructuras decidió derribarla, mientras que el consistorio habilitó un paso alternativo, a la espera de que se desarrollasen las ansiadas obras, que ya han comenzado.

Tras la ubicación de las vigas, se instalará la plataforma de la pasarela, que se montará por secciones para que, en caso de una nueva riada, el agua solo pueda dañar tramos individuales en vez de toda la infraestructura. Está previsto que la obra termine a lo largo del próximo mes.