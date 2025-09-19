Mompó anuncia en Sueca una nueva línea de ayuda a las empresas que trabajan para reaprovechar la paja del arroz

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha anunciado este viernes en Sueca una nueva línea de ayudas enfocada a “la colaboración con empresas que realizan una importante inversión en bioindustria, con aplicaciones directas en nuestra agricultura como puede ser, en el caso del sector arrocero, el reaprovechamiento de la paja del arroz”. Mompó ha avanzado este nuevo impulso de la corporación provincial en el ámbito agrícola durante su participación en el inicio de la campaña de la siega del arroz, donde ha estado acompañado por el alcalde de Sueca, Julián Sáez, y miembros de la corporación municipal.

El presidente Mompó ha insistido, en su visita a la Ribera Baixa, en la apuesta decidida del actual equipo de gobierno provincial por la agricultura, “uno de los pilares de nuestra economía”. En este contexto, ha recordado que la Diputación “cuenta por primera vez en su historia con una delegación específica destinada a ayudar directamente a los agricultores, dentro del área de Medio Ambiente que coordina Avelino Mascarell”. En la misma línea, “existen convenios en marcha con AVA y La Unió, gracias a los cuales se ofrecen, entre otras medidas, cursos gratuitos para obtener el carné de manipulador de productos fitosanitarios”.

El máximo responsable provincial ha aprovechado su visita a Sueca, una de las cunas del arroz, para asegurar el respaldo de la Diputación a todas las iniciativas que busquen la sostenibilidad y garanticen el futuro del cultivo. Una de ellas se debatirá el próximo martes en el pleno de la corporación, que propondrá al Gobierno de España la puesta en marcha de “medidas fiscales que garanticen el futuro del sector arrocero, como puede ser la fiscalidad cero en la transmisión de tierras de padres a hijos, facilitando así el relevo generacional”, explica Mompó.

Grandes desafíos

Vicent Mompó ha señalado que el sector del arroz “se enfrenta a grandes desafíos, como son los bajos precios en origen, la competencia desleal de importaciones de terceros países, el incremento de los costes de producción y la necesidad de asegurar el relevo generacional para garantizar la continuidad de los cultivos”. Por este motivo, la Diputación “instará al Gobierno a ayudar al sector para defender precios justos, promocionar la marca de calidad del arroz de Valencia y proteger los intereses de nuestros agricultores ante las instituciones europeas”, ha añadido el presidente.

Por su parte, el alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha agradecido la visita de Mompó a la Cooperativa Unió Cristiana, “todo un referente del cooperativismo valenciano desde hace más de cien años”. Sáez ha avanzado que, aunque queda mucha superficie por recolectar, “se presenta una campaña complicada a causa de la pyricularia que parece estar afectando al producto más que otros años”. Frente a la realidad de la campaña agrícola, el alcalde ha querido transmitir “todo el ánimo al sector y a las familias de Sueca que viven de la agricultura, a las que seguiremos prestando toda la ayuda que merecen desde el ayuntamiento”.

Al respecto, Mompó ha lamentado que el patógeno haya golpeado este año “con especial dureza a los campos de la Ribera, afectando ya al 60% de las parcelas de la Albufera, lo que nos obliga a implicarnos para evitar la desaparición de variedades emblemáticas como el arroz bomba”. El presidente ha asegurado que desde la Diputación se exigirá también a Europa “la autorización de permisos excepcionales para el uso de fungicidas que protegen cultivos milenarios que son parte de la identidad de nuestra tierra”.