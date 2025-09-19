Mompó reclama más polícia y leyes "más contundentes" para evitar casos como el de Turís
"No podemos normalizar que los vecinos tengan que patrullar las calles ni que se viva con miedo"
El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda, Vicent Mompó, ha reclamado más recursos y “leyes más contundentes” para evitar situaciones como la que se vive esta semana en Turís, donde los vecinos han organizado patrullas que desde el martes recorren cada noche las calles para combatir contra la delincuencia.
“Lo que está pasando en Turís es inaceptable y, por desgracia, representa la realidad de muchos pueblos de nuestra provincia. No podemos normalizar que los vecinos tengan que patrullar las calles. No podemos normalizar vivir con miedo, el miedo lo han de tener los delincuentes”, ha manifestado Mompó a través de su muro en Facebook, en una publicación en la que advierte que “se necesitan más recursos y leyes más contundentes”.
El mensaje de Mompó se produce el mismo día que el Ayuntamiento de Turís ha lanzado un mensaje de “serenidad y confianza” ante los últimos acontecimientos que se han vivido en el pueblo, y si bien valora “el compromiso de los vecinos con el futuro de Turís”, subraya que “la seguridad debe gestionarse siempre desde la coordinación con las instituciones y los cuerpos de seguridad, que son los que tienen la responsabilidad y los medios para garantizarla”. El consistorio pide a la ciudadanía “confianza y calma” porque, según expresa en un comunicado, “sólo desde la serenidad y la unidad podremos hacer de Turís un pueblo más seguro y cohesionado”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delicuencia
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- Capturas de decenas siluros confirman la multiplicación de esta especie depredadora en el Magro tras la dana
- La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
- Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz