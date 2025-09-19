Mompó reclama más polícia y leyes "más contundentes" para evitar casos como el de Turís

El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda, Vicent Mompó, ha reclamado más recursos y “leyes más contundentes” para evitar situaciones como la que se vive esta semana en Turís, donde los vecinos han organizado patrullas que desde el martes recorren cada noche las calles para combatir contra la delincuencia.

“Lo que está pasando en Turís es inaceptable y, por desgracia, representa la realidad de muchos pueblos de nuestra provincia. No podemos normalizar que los vecinos tengan que patrullar las calles. No podemos normalizar vivir con miedo, el miedo lo han de tener los delincuentes”, ha manifestado Mompó a través de su muro en Facebook, en una publicación en la que advierte que “se necesitan más recursos y leyes más contundentes”.

El mensaje de Mompó se produce el mismo día que el Ayuntamiento de Turís ha lanzado un mensaje de “serenidad y confianza” ante los últimos acontecimientos que se han vivido en el pueblo, y si bien valora “el compromiso de los vecinos con el futuro de Turís”, subraya que “la seguridad debe gestionarse siempre desde la coordinación con las instituciones y los cuerpos de seguridad, que son los que tienen la responsabilidad y los medios para garantizarla”. El consistorio pide a la ciudadanía “confianza y calma” porque, según expresa en un comunicado, “sólo desde la serenidad y la unidad podremos hacer de Turís un pueblo más seguro y cohesionado”.