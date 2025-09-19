Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delicuencia

Patrullas ciudadanas recorrieron este miércoles por la noche por tercer día consecutivo las calles de Turís con el pretexto de «proteger» a los vecinos frente a la delincuencia y la inseguridad ciudadana, de la que aseguran estar hartos. Después de un gran despliegue de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil el miércoles —para evitar posibles incidentes—, anoche la situación era de calma y los agentes estaban desplegados de forma discreta.

70 personas

Los participantes —que aseguran formar parte de un movimiento «espontáneo»— salen a recorrer las calles de Turís por barrios y desde la plaza Vicent Ribes. Las convocatorias que se realizan a través de las redes sociales justifican esta movilización en problemas de inseguridad derivados de la okupación de viviendas y un repunte de la delincuencia, tanto en el casco urbano como en el término municipal en forma de robos. Este miércoles participaron unas 70 personas.

Un intento de okupación frenado el pasado fin de semana se presume como espoleta. Diferentes comentarios publicados en las redes apuntan hacia inmigrantes de origen magrebí. También se ha anunciado una manifestación en la puerta del ayuntamiento para el sábado día 27 de septiembre. «Turís, tots al carrer. Recuperen el futur del nostre poble», es el último eslogan utilizado este jueves en un muro de Facebook. El alcalde de Turís, Francisco Ricau, ha evitado cualquier comentario sobre la organización de estas patrullas vecinales para, según indica, no alimentar un posible conflicto.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno atribuyen la presencia de al menos cinco patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del miércoles a un servicio rutinario. No obstante, al parecer, ese día la presencia de los agentes fue mayor al haberse vivido algunos momentos de tensión, ya que se llegó a decir que unos okupas mostraron un arma. Ayer, al cierre de esta edición y según pudo comprobar este diario, la situación era de calma, sin incidentes, y el despliegue de la Guardia Civil era discreto.

Crispación en redes

Aunque algunos mensajes en redes sociales destilan un tinte xenófobo —apuntando directamente a ciudadanos marroquíes y argelinos—, anoche los integrantes de las patrullas se desvinculaban de estas publicaciones, así como de cuestiones políticas o racistas, y afirmaban que salían de noche porque están «hartos» de robos y delincuencia y que la mayoría de personas migrantes de Turís están integradas y no generan problemas.

No obstante, los mensajes con tintes xenófobos están publicados en las redes sociales, a la vista de todos. El informe de la segunda noche, por ejemplo, alude a la presencia de población magrebí en una vivienda okupada. «Esta gente está dando problemas todos los días», antes de apelar al alcalde: «¿No le da vergüenza que tenga que salir la gente del pueblo a hacer el trabajo de la policía y la Guardia Civil? Espero que hagan una manifestación en masa para pedir su dimisión inmediatamente hartos de robo y ocupaciones en el pueblo», señala el participante anónimo.

Vecinos de Turís patrullan por tercera noche las calles ante la inseguridad / JM López

Algunos vecinos alertan en sus comentarios del riesgo de «prender esta mecha» y censuran que los promotores se escuden en el anonimato, mientras otros aplauden la iniciativa con expresiones como «valientes» y anuncian su adhesión. El administrador del grupo en el que se lanzan estos mensajes anunció que durante una temporada se suprimen las participaciones anónimas.

Los promotores en las redes pedían ayer implicación de más vecinos en las patrullas mientras señalan que, aquellos que no participen, «en la medida de lo posible nos faciliten nuestra labor de intentar proteger a nuestro pueblo lo mejor posible (…) siempre con el fin pacífico de terminar con esto», al tiempo que piden a los vecinos que eviten tomar fotos y grabar vídeos: «Somos gente del pueblo intentando erradicar un problema que parece no tener fin, dejarnos hacer la labor lo más discretamente posible para que tod@s volvamos a poder vivir y disfrutar de nuestro pueblo con la máxima tranquilidad». No ha trascendido si anoche volvían a salir las patrullas o si la acción de la Guardia Civil ha desactivado este movimiento.

Se da la circunstancia de que el problema de la seguridad ciudadana fue una de las preocupaciones que expresó Paco Ricau en su toma de posesión como alcalde el pasado mes de junio, en la que anunció el objetivo de destinar más recursos materiales y humanos a la Policía Local. Ricau reconocía en aquellos primeros días que desde hacía algún tiempo se habían detectado conductas incívicas que alteraban la convivencia. «Quien venga a vivir a Turís debe hacerlo para convivir, respetar y sumar. Esa es la base de cualquier comunidad», manifestaba en una entrevista.