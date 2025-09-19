Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polinyà se suma al plan autonómico para reparar el alcantarillado dañado por la dana

El objetivo del programa es acelerar la contratación de emergencia de las reparaciones pendientes

Vista aérea de Polinyà, en una imagen de archivo.

Vista aérea de Polinyà, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

Polinyà de Xúquer se ha adherido al plan “Recuperem València”, la iniciativa impulsada por la Generalitat para acelerar la reparación del alcantarillado dañado por las riadas del pasado mes de octubre. Con su incorporación, el municipio de la Ribera Baixa forma parte del grupo de trece localidades valencianas que han solicitado colaboración a través de la empresa pública Vaersa para ejecutar obras por un importe global de 134,75 millones de euros.

El objetivo del programa es acelerar la contratación de emergencia de las reparaciones pendientes y garantizar el correcto funcionamiento de las redes de saneamiento antes de nuevos episodios de lluvias intensas. Vaersa, especializada en gestión medioambiental y tecnologías para el tratamiento de residuos, actuará como intermediaria para agilizar los trámites administrativos y técnicos, evitando retrasos que puedan poner en riesgo a la población y a las infraestructuras locales.

Junto a Polinyà de Xúquer, también se han sumado Albal, Bugarra, Carlet, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Godelleta, Massanassa, Montserrat, Sedaví, Sot de Chera y Utiel. Estas localidades se vieron afectadas por las inundaciones y buscan así garantizar una recuperación rápida y eficaz de sus sistemas de alcantarillado, en un contexto en el que las ayudas estatales todavía no se han materializado de forma definitiva.

El plan autonómico refuerza la coordinación entre municipios y la administración valenciana para proteger a las poblaciones más vulnerables y preparar las infraestructuras urbanas de cara a posibles temporales en las próximas semanas.

