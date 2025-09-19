Cullera
Rescatan a un perro encerrado en un coche al sol que se acaba llevando la grúa
Los agentes comprueban durante el servicio que el vehículo carecía de seguro y no tenía la ITV en vigor
La Policía Local de Cullera ha tenido que intervenir este viernes en la avenida del Port tras recibir un aviso del 112 alertando de que un perro permanecía encerrado en un coche aparcado al sol, con las ventanillas parcialmente bajadas. El vehículo, un Opel Astra gris, se encontraba estacionado frente a un conocido restaurante de la zona.
Al llegar la patrulla, ya había efectivos de la Guardia Civil en el lugar y se ha logrado rescatar al animal, un perro de tamaño mediano, que ha sido trasladado de inmediato a las dependencias policiales para garantizar su seguridad. Los agentes han comprobado además que el vehículo carecía de seguro obligatorio y de la ITV en vigor, por lo que han procedido a denunciar las infracciones y ordenar su retirada al depósito municipal.
El propietario del coche, vecino de Cullera, deberá personarse en dependencias policiales para recuperar tanto el vehículo como al animal, previa identificación y acreditación de su titularidad.
Las autoridades han recordado la peligrosidad de dejar a animales o personas, y especialmente a perros y niños, encerrados en vehículos cuando se registran altas temperaturas, incluso con las ventanillas bajadas parcialmente. Las temperaturas dentro de un coche pueden dispararse en pocos minutos y causar golpes de calor fatales.
La Policía Local y la Guardia Civil insisten en la importancia de actuar con responsabilidad para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de los animales y las personas.
En el momento de redactar esta información las fuerzas de seguridad estaban intentando localizar al propietario del vehículo para intentar aclarar los hechos.
