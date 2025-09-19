Vaivén: El canciller alemán Friedrich Merz recuerda junto a Pedro Sánchez sus veranos en Cullera
Levante-EMV
Alzira
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, debatió sobre una infinidad de temas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la Moncloa. Tuvo tiempo hasta para recordar sus visitas a Cullera.
Durante su comparecencia ante los medios, se puso nostálgico: "Con España asocio las mejores memorias de mi infancia. Cuando era muy pequeño, pasaba las vacaciones al sur de Valencia, en Cullera. Guardo un muy grato recuerdo".
Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha manifestado el "orgullo" que sentía por escuchar esas palabras. "Tenemos una maravilla de pueblo y la mejor gente. Será bienvenido de nuevo cuando lo desee".
