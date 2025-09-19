Los veteranos de Benifaió Pepe Fuster y Ximo Martínez revalidan el título nacional de tenis de mesa

Los benifaioneros Pepe Fuster y Ximo Martínez han revalidado el titulo de campeones de España +70 de la Asociación de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa, una entidad paralela a la Federación Española que reúne a más jugadores en sus competiciones que la propia Federación. Fuster y Martínez, del Alzira Tenis Taula, formaron el equipo A de la Comunitat Valenciana junto al número 1 del ranking, Nisio Aranguren. “Dedicamos este título a Pierre Guitart, con quien Fus y yo ganamos el título el año pasado y desgraciadamente nos dejó hace unos meses”, indicó Ximo Martínez.

Otros dos benifaioneros, uno también del club alzireño, Juanjo Ibañez, y David Gadea junto a un histórico del tenis de mesa valenciano, el alcoyano Alfredo Gisbert, se colgaron la medalla de bronce +65. El equipo B +70, formado por el alzireño Salva Hidalgo junto a Jesús Medina y José Luis Gil, cayó en cuartos de final.

El trío campeón arrasó hasta las semifinales incluidas. Ganó la fase de grupos los diversos partidos por 3-0. En cuartos de final quedaron exentos y en semifinales derrotaron con otro 3-0 a Aragón, equipo que eliminó en cuartos por 3-2 a la Selecció Valenciana B. En la final les esperaba el otro favorito, la siempre poderosa Catalunya con varios campeonatos de España a sus espaldas tanto individual como colectivamente. Aranguren ganó el primer partido 3-1 y “Fus” perdió 0-3 en juegos muy apurados. Martínez se impuso a otro excampeón de España, Jaume Puig 3-1 y Nisio vio cómo le remontaban un 2-1 con el que se igualaba la final. En el partido final Fuster ganó bien el primer set 11-5, pero no pudo aguantar los ataques de su rival que le remontó. El ribereño logró empatar a dos y en el quinto y definitivo juego llegaron empatados a seis. El jugador catalán logró cuatro puntos con lo que se quedaba a uno del campeonato. Sin embargo, Pepe Fuster sacó la sabiduría que le ha llevado a ganar tantos campeonatos estatales y puso golpes que forzaron el error del rival hasta que ganó 12-10 y dio el título a la Comunitat Valenciana.

Este fin de semana, Fuster y Martínez harán pareja en el campeonato de España que la Federación organiza en La Nucia, una semana antes de que empiecen las ligas regulares.