El Alzira abre la jornada con su partido en La Nucia
El Castellonense recibe el domingo al recién ascendido Recambios Colón con toda la plantilla a disposición del técnico por primera vez
David Chordà
Se giran las tornas y esta semana le toca a la UD Alzira abrir el sábado la jornada y a la UD Castellonense cerrarla el domingo. El conjunto azulgrana visitará al favorito para ascender a 2ª RFEF, el CF La Nucia. No lo hará en el estadio Camilo Cano sino en el “Mini”, de unas dimensiones menores a Venecia. Decisión extraña la del club con un equipo creado para el buen juego en un gran campo. “Sus jugadores tienen talento, son verticales y juegan por bandas con rapidez”, explicó Sergio Paredes, técnico blaugrana. De hecho, la mala suerte le ha pasado factura al conjunto de la Marina. “Contra el Jove Español pudieron marcar diez y perdieron 2-1”, añadió el entrenador de Manises. El técnico setabense Berna Ballester no contará con varios de sus fichajes, Jaime de las Marinas; el exextremo del Saguntino, Mauri; un veterano ex del Roda como Charly Meseguer o Morgado, todos de larga duración.
En la UD Alzira está en el aire si entrará en la convocatoria el último fichaje, el central Manu Castillo. El benidormense llegó falto de ritmo ya que dejó de entrenar hace un mes tras la desaparición del antiguo Badalona Futur, renombrado Som Maresme. El que seguro no estará en la convocatoria será el lateral Sento. “Ya ha entrenado con el grupo al 100% pero ha de entrar poco a poco”.
Por su parte, el Castellonense recibirá el domingo a las 18’15 h. al recién ascendido Recambios Colón. “Habrá que aprovechar su acoplamiento a la categoría porque sabemos que con el paso de las semanas tendrán las ideas más claras”, comentó Iñaki Rodríguez. Pese al empate y la derrota, el técnico ribereño considera que “llegamos en un gran momento, con un grupo que crece”. Por primera vez contará con todos los efectivos al recuperar al meta Joan Company.
