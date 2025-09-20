Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alzireña Ana Lairón, premiada por el mejor artículo científico en Odontología

Ana Rosa Lairón Peris recogió el jueves el premio en una gala celebrada en Pozuelo de Alarcón.

Ana Rosa Lairón Peris recogió el jueves el premio en una gala celebrada en Pozuelo de Alarcón.

Levante-EMV

La odontóloga alzireña Ana Rosa Lairón Peris ha sido distinguida con el premio al mejor artículo científico publicado en el último año en la Gaceta Dental, la principal publicación del sector de la odontología española, por el trabajo titulado “Microfiltración de dos resinas compuestas: bulk fill termoviscosa y convencional. Estudio in vitro”, en el que también han participado los doctores Gonzalo Llambés y María Melo.

Ana Lairón recogió la distinción en la gala celebrada el jueves en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

