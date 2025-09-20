Vaivén
La alzireña Ana Lairón, premiada por el mejor artículo científico en Odontología
Levante-EMV
La odontóloga alzireña Ana Rosa Lairón Peris ha sido distinguida con el premio al mejor artículo científico publicado en el último año en la Gaceta Dental, la principal publicación del sector de la odontología española, por el trabajo titulado “Microfiltración de dos resinas compuestas: bulk fill termoviscosa y convencional. Estudio in vitro”, en el que también han participado los doctores Gonzalo Llambés y María Melo.
Ana Lairón recogió la distinción en la gala celebrada el jueves en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
- Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz