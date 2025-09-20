Ayuntamiento y subdelegación del Gobierno abordan el lunes mejorar la seguridad en Turís

El Ayuntamiento de Turís pidió ayer «calma y serenidad» a la población después de tres noches consecutivas de patrullas ciudadanas contra la delincuencia recorriendo las calles, valoró «el compromiso de los vecinos con el futuro» del municipio, pero al mismo tiempo recordó que la seguridad debe gestionarse siempre «desde la coordinación con las instituciones y los cuerpos de seguridad, que son los que tienen la responsabilidad y los medios para garantizarla».

La corporación y la subdelegación del Gobierno han adelantado al próximo lunes la Junta Local de Seguridad, un órgano que reúne a representantes de todos los cuerpos policiales, para tratar de calmar los ánimos y, en una actuación coordinada, establecer medidas que permitan reconducir la situación para garantizar la normal convivencia en el municipio. Con todo, fuentes de la Delegación del Gobierno indican que el índice de criminalidad es similar al del año pasado y que no se ha producido ningún incidente de gravedad que haya podido derivar en esta movilización ciudadana.

Sucesión de robos y okupaciones

Los vecinos que han impulsado las patrullas, no obstante, alertan de una sucesión de robos de todo tipo y okupaciones de viviendas que se prolongan en el tiempo. El propio ayuntamiento manifestaba ayer ser «plenamente consciente del malestar y la inquietud que algunos hechos recientes han generado en la ciudadanía» y que llevaron el martes a un grupo de vecinos a concentrarse en la plaza de la Constitució para recorrer las calles en grupo y, de algún modo, hacerse visibles frente a los delicuentes.

Las patrullas se han repetido en los días siguientes y el jueves salieron alrededor de 70 personas. Los vecinos reunidos ese día aseguran que se trata de un movimiento «espontáneo» producto del «hartazgo» y la inseguridad y niegan cualquier connotación xenófoba. «En Turís hay muchos inmigrantes que han venido a trabajar y que no causan ningún problema, pero decir que los que están cometiendo estos robos son argelinos y marroquíes no es xenofobia, es la realidad», comentaba uno de los vecinos que salió a patrullar el jueves. Afirman ser conscientes de que se trata de una minoría, pero no dudan en señalar que son «el gran problema que hoy tiene Turís».

Estos vecinos se desmarcan de los mensajes anónimos difundidos por las redes sociales que puedan tener un contenido xenófobo e incluso de la manifestación que se anuncia para el próximo sábado 27 de septiembre. Niegan cualquier connotación política en su acción y señalan que en los días en que han salido las patrullas no se ha exhibido ninguna bandera ni símbolo.

Delincuentes reincidentes

«Yo fui uno de los que propuse hacer estos grupos y lo único que quiero es que mi hija y mi mujer puedan salir a la calle», señalaba otro de los participantes, que denuncian que en algunos casos se trata de delincuentes reincidentes que acumulan numerosas detenciones y vuelven a salir a la calle en cuestión de días. «La policía también está cansada, no puede hacer más», señalan.

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, reclamó ayer más medios y «leyes más contundentes» para evitar situaciones como la se vive en Turís. «No podemos normalizar que los vecinos tengan que patrullar las calles, ni tampoco que se viva con miedo», indicó.

La Guardia Civil volvió a realizar el jueves un amplio despliegue por las calles de Turís y siguió de forma discreta el movimiento vecinal con el objetivo de evitar posibles conflictos. El día anterior su presencia se precipitó, según señalan estos vecinos, después de que unos okupas esgrimieran un arma por una ventana cuando la patrulla ciudadana se encontraba ante la casa.

El equipo de gobierno de Turís, formado por el PP y el grupo independiente PIT, manifiesta entender la preocupación de muchos vecinos y vecinas por el bienestar y la convivencia y subraya que la seguridad «es una prioridad», por lo que seguirá trabajando con «responsabilidad y determinanción, poniendo todos los recursos a su alcance». En esta línea, indican que mantienen un diálogo constante con la subdelegación del Gobierno con el objetivo definir «planes de acción conjunta para dar respuestas más rápidas y eficaces ante situaciones de riesgo, reforzando la prevención y la vigilancia permanente» que previsiblemente se concretarán en la reunión del próximo lunes. n