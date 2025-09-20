Nuevas catas permiten retomar las obras del castillo de Corbera

La Diputació de València ha puesto en marcha una serie de catas y sondeos arqueológicos en el castillo de Corbera como requisito previo a retomar las obras, paralizadas por el área patrimonial de la conselleria de Cultura. El ayuntamiento y la corporación provincial confiaban en completar la intervención en la histórica fortaleza del siglo XI y reabrirla, aunque fuera a un público reducido, ya el pasado 2023, pero el proceso de restauración se ha demorado más de lo previsto.

Según han detallado fuentes de la diputación, pese a que ya se habían iniciado las obras de consolidación de la estructura, el Consell paralizó la actuación al considerar que no se estaba realizando el seguimiento arqueológico oportuno. La conselleria y el organismo provincial se han coordinado durante los últimos meses para garantizar la correcta preservación de uno de los elementos patrimoniales más importantes de la localidad de la Ribera Baixa. Aunque los sondeos y catas arqueológicas que ahora se llevan a cabo se encuentran en su fase inicial, representan el paso indispensable para retomar las esperadas obras.

Por lo pronto, en menos de un mes se cumplirán nueve años del cierre del castillo. La Diputació, propietaria desde su adquisición en el año 2003, obligó al ayuntamiento a cambiar de ubicación los actos para conmemorar el 9 d’Octubre al considerar que existía riesgo de derrumbe. A pesar de que la fortaleza se encuentra protegida al haber sido declarada Bien de Interés Cultural, la falta de mantenimiento y el paso del tiempo hicieron mella tanto en el conjunto histórico como en la propia montaña sobra la que se erige.

Mallas protectoras evitan desprendimientos sobre el camino de acceso. / Perales Iborra

Desde 2017

La alcaldesa del municipio, Mentxu Balaguer, ha destacado el esfuerzo económico realizado por la Diputació y «el compromiso de todas las administraciones por recuperar y mantener un elemento patrimonial cuya relevancia trasciende el pueblo y la comarca». «Somos conscientes de que el castillo es un pozo sin fondo, porque además de restaurarlo y consolidar la montaña después requerirá un mantenimiento. Por eso es importante para nosotros que se haya convertido en una prioridad y, de igual modo, van a encontrar en este ayuntamiento todas las facilidades que necesiten para agilizar la faena, siempre que sea posible», ha añadido, para concluir con el deseo de que la fortaleza medieval «tenga continuidad inversora en los presupuestos de 2026».

El proyecto de restauración del castillo dio sus primeros pasos en el año 2017, cuando la Diputació llevó a cabo las primeras actuaciones arqueológicas para dictaminar la forma de actuar. La intervención a realizar se debía abordar desde dos puntos, por tanto. Por un lado, se hacía necesaria una actuación de consolidación geológica que evitara desprendimientos en la montaña y posibles nuevas afecciones en el castillo. Por otra, la restauración de los restos de la fortaleza, con el objetivo de que vuelva a ser visitable, ya que, en estos momentos, el acceso todavía está restringido a vecinos y visitantes.

Aunque en el año 2021 se llevaron a cabo algunas obras de conservación y restauración, no fue hasta el siguiente cuando la Diputació recibió la autorización de la Dirección General de Cultura para acometer la consolidación geológica de la fortaleza. La reapertura parecía inminente y se fijó como fecha posible el año 2023. Sin embargo, los retrasos se han sucedido desde entonces.