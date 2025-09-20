Los pisos turísticos ya alcanzan en Cullera los 1.800 euros para el puente de octubre

El mes de octubre llega con dos fechas marcadas en rojo en el calendario. La celebración del Día de la Comunitat Valenciana (jueves 9 de octubre) y del Día de la Hispanidad (domingo 12 de octubre) permitirá a algunos afortunados disfrutar de un puente festivo de cuatro días, en el que muchos aprovecharán para desconectar, realizar una breve escapada y conocer nuevos lugares.

Cullera es uno de los destinos turísticos escogidos para disfrutar de estas fechas, ya que muchos visitantes aprovechan el buen tiempo que predomina durante estos primeros días de otoño. La ocupación hotelera durante ese período suele ser del 70 %, como ha recogido Levante-EMV durante los últimos años, una cifra muy similar a la del puente de mayo.

Los pisos turísticos suelen ser una de las opciones más reclamadas entre los visitantes, ya que su precio suele ser más asequible que en otros períodos vacacionales. Los inmuebles vacacionales alcanzan hasta los 1.800 euros durante estos cuatro días de puente, según un conocido portal de internet en el que se arrendan apartamentos turísticos. Casi tres semanas antes de que arranque este puente festivo, todavía quedan cerca de 140 viviendas turísticas disponibles en la ciudad. La horquilla de precios es muy variada dependiendo del lugar en el que se sitúa el inmueble y la calidad de este. Así, las personas interesadas pueden acceder a una habitación a partir de 300 euros.

La mayoría de inmuebles rondan durante esos cuatro días entre los 500 y los 700 euros, aunque se puede disparar hasta 1.800 euros. Como se recoge en este portal, una casa vacacional de 130 metros cuadrados, con dos baños y dos habitaciones, que está situada a 350 metros de la playa, tiene un coste de 1.792 euros.

Otro inmueble con piscina incluida, situado a 950 metros de la playa, tiene un coste de 1.380 euros. Este dispone de cinco habitaciones y varios baños, por lo que podría acceder una familia o un grupo de amigos.

Los alquileres vacacionales que tienen un coste de cerca de 700 euros concentran la mayor parte de la oferta disponible en Cullera. Por ejemplo, un apartamento a 50 metros de la playa, con 80 metros cuadrados y un dormitorio y dos baños, cuesta 792 euros, mientras que otro situado a 150 metros, con cuatro habitaciones, tiene un coste de 615 euros.

En el caso de que las personas interesadas deseen acceder a un piso turístico más barato, Cullera ofrece una habitación doble en varios hoteles de la ciudad, situados cerca de la playa, por un coste de 210 euros.

Si los visitantes desean un apartamento más íntimo, puede acceder, por ejemplo, a un apartahotel con un baño, cocina y cama por 228 euros o un estudio a 200 metros de la playa de 50 metros cuadrados con un dormitorio, un baño y una cocina por 231 euros.

Últimos días de septiembre

Muchos aprovechan el mes de septiembre para disfrutar sus vacaciones de verano. El descenso de la masificación, las altas temperaturas y la asequibilidad del coste comporta que muchas personas opten por este mes.

En la plataforma citada anteriormente, se ofertan cerca de 200 inmuebles para la próxima semana (22 al 28 de septiembre). En este caso, se puede acceder a un piso turístico con un coste de hasta 2.600 euros semanales. Este inmueble cuenta con tres habitaciones, dos baños y una cocina.

La mayoría de pisos vacacionales para arrendar en Cullera durante los próximos días días oscilan entre los 550 y 700 euros. A modo de ejemplo, se puede alquilar un apartamento de 600 euros frente a la playa durante seis noches, con 60 metros cuadrados, dos dormitorios, un baño y una sala de estar.

La fiebre por los apartamentos turísticos ha comportado que cerca del 90 % de reservas en esta plataforma ya estén reservadas para el próximo verano en Cullera. Como informó este diario, sólo quedan una veintena de inmuebles disponibles para alquilar del total de apartamentos ofertados en este tipo de páginas web para los meses de julio y agosto de 2026.

En estos casos, los precios son muy variados, pero la mayoría de pisos disponibles superan los 700 euros. Para este período vacacional, algunas veraneantes han llegado a pagar 5.000 euros semanales por un alojamiento en Cullera durante la temporada alta.