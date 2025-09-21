La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia

Un intento de okupación de varias viviendas frustrado el pasado domingo en la calle Farmacéutico Peidro; el incendio de muebles amontados en una casa okupada que a punto estuvo de afectar a las viviendas contiguas o el robo de un turismo que un vecino había dejado con el motor encendido y su hijo dentro mientras entraba un instante a un comercio (los autores sacaron al menor del interior antes de llevarse el vehículo, según relatan los vecinos), todo ello, en un corto espacio de tiempo. Son incidentes recientes que están en boca de los vecinos de Turís, aunque nadie sabe muy bien cuál ha sido la espoleta que ha provocado que esta semana se hayan empezado a organizar patrullas por las noches para, con su presencia, intentar frenar la delincuencia.

«Es un cúmulo de circunstancias», «la gente no puede ni salir a la calle», «el pueblo está harto de tanto robo» o «la situación es insostenible», son frases que repiten algunos de los vecinos que el jueves acudieron por la noche a la Plaça de la Constitució para organizar las patrullas. Cada uno relata una experiencia propia o cercana sobre la inseguridad, a pesar de que, según fuentes de la Delegación del Gobierno, los índices de criminalidad son similares a los del año anterior. «A una señora que estaba limpiando su casa le entraron para llevarse la aspiradora», relata un vecino para evidenciar hasta dónde llegan estas acciones.

"No es nuestra pena, no nos gusta"

«Esto no se hace porque le apetezca a la gente, no es nuestra faena y no nos gusta porque mañana nos levantamos a trabajar, pero si entran a robar en casas, te abren el coche y te quitan cualquier cosa, desde el cable del móvil a una motosierra que necesitas para trabajar, te están robando y a la vez vienen y te piden un cigarro...», expresa indignado un vecino que prefiere permanecer en el anominato. Otro reconoce el riesgo de encender una peligrosa mecha con estas acciones, aunque considera que es la forma de poner los focos sobre el problema.

Turís, con una población según el último censo oficial de algo más de 7.500 habitantes, mantiene la condición de municipio agrícola. En su término municipal confluyen diferentes tipos de cultivos, desde frutales a la viña, lo que requiere de abundante mano de obra y favorece la presencia de población migrante. Hay muchos asentados desde hace años, décadas, aunque los promotores de las patrullas identifican a una minoría de jóvenes marroquíes y argelinos que han llegado más recientemente como origen del problema. Niegan cualquier connotación xenófoba y defienden que se trata únicamente de un tema de inseguridad ciudadana, con delincuentes reincidentes. «La policía no puede hacer más, está cansada, pero son los políticos los que tienen que cambiar la leyes», indican otros vecinos.

José Luis López no tiene problema en hablar abiertamente de la situación: «Lo que queremos es vivir tranquilos como hemos vivido hasta hace poco y toda esta gente sobra. Esto (las patrullas) ha surgido de forma espontánea. Aquí hay muchos inmigrantes de muchos sitios que están trabajando, conviven y está bien, pero que esta gente vaya detrás de una niña con un destornillador. ¿Para qué?», se pregunta, mientras señala que las patrullas son pacíficas, aunque no descarta que pueda surgir algún incidente si alguna víctima se encuentra con la persona que sabe que le ha robado.

«Yo vivo en Turís 17 años, me compré un chalet en una urbanización y he vivido muy bien durante dieciséis años y medio. Bajé al pueblo a vivir y no puede ser que mi hija tenga miedo de salir a la calle y que para que vaya al instituto tenga que ir en coche. Saldré con estas personas todos los días que haga falta», señala otro vecino, que reconoce ser uno de los promotores de estas patrullas.

La Guardia Civil ha hecho acto de presencia en diferentes noches para evitar posibles incidentes. El ayuntamiento afirma entender la preocupación existente, valora «el compromiso» de los vecinos, pero ha recordado que la seguridad es un asunto policial. Los diferentes cuerpos policiales participarán mañana en la Junta de Seguridad.