La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia
Los promotores defienden que se trata de un movimiento espontáneo para frenar robos y okupaciones n«Esto no se hace porque nos guste, no es nuestro trabajo. Solo queremos volver a vivir tranquilos»
Un intento de okupación de varias viviendas frustrado el pasado domingo en la calle Farmacéutico Peidro; el incendio de muebles amontados en una casa okupada que a punto estuvo de afectar a las viviendas contiguas o el robo de un turismo que un vecino había dejado con el motor encendido y su hijo dentro mientras entraba un instante a un comercio (los autores sacaron al menor del interior antes de llevarse el vehículo, según relatan los vecinos), todo ello, en un corto espacio de tiempo. Son incidentes recientes que están en boca de los vecinos de Turís, aunque nadie sabe muy bien cuál ha sido la espoleta que ha provocado que esta semana se hayan empezado a organizar patrullas por las noches para, con su presencia, intentar frenar la delincuencia.
«Es un cúmulo de circunstancias», «la gente no puede ni salir a la calle», «el pueblo está harto de tanto robo» o «la situación es insostenible», son frases que repiten algunos de los vecinos que el jueves acudieron por la noche a la Plaça de la Constitució para organizar las patrullas. Cada uno relata una experiencia propia o cercana sobre la inseguridad, a pesar de que, según fuentes de la Delegación del Gobierno, los índices de criminalidad son similares a los del año anterior. «A una señora que estaba limpiando su casa le entraron para llevarse la aspiradora», relata un vecino para evidenciar hasta dónde llegan estas acciones.
"No es nuestra pena, no nos gusta"
«Esto no se hace porque le apetezca a la gente, no es nuestra faena y no nos gusta porque mañana nos levantamos a trabajar, pero si entran a robar en casas, te abren el coche y te quitan cualquier cosa, desde el cable del móvil a una motosierra que necesitas para trabajar, te están robando y a la vez vienen y te piden un cigarro...», expresa indignado un vecino que prefiere permanecer en el anominato. Otro reconoce el riesgo de encender una peligrosa mecha con estas acciones, aunque considera que es la forma de poner los focos sobre el problema.
Turís, con una población según el último censo oficial de algo más de 7.500 habitantes, mantiene la condición de municipio agrícola. En su término municipal confluyen diferentes tipos de cultivos, desde frutales a la viña, lo que requiere de abundante mano de obra y favorece la presencia de población migrante. Hay muchos asentados desde hace años, décadas, aunque los promotores de las patrullas identifican a una minoría de jóvenes marroquíes y argelinos que han llegado más recientemente como origen del problema. Niegan cualquier connotación xenófoba y defienden que se trata únicamente de un tema de inseguridad ciudadana, con delincuentes reincidentes. «La policía no puede hacer más, está cansada, pero son los políticos los que tienen que cambiar la leyes», indican otros vecinos.
José Luis López no tiene problema en hablar abiertamente de la situación: «Lo que queremos es vivir tranquilos como hemos vivido hasta hace poco y toda esta gente sobra. Esto (las patrullas) ha surgido de forma espontánea. Aquí hay muchos inmigrantes de muchos sitios que están trabajando, conviven y está bien, pero que esta gente vaya detrás de una niña con un destornillador. ¿Para qué?», se pregunta, mientras señala que las patrullas son pacíficas, aunque no descarta que pueda surgir algún incidente si alguna víctima se encuentra con la persona que sabe que le ha robado.
«Yo vivo en Turís 17 años, me compré un chalet en una urbanización y he vivido muy bien durante dieciséis años y medio. Bajé al pueblo a vivir y no puede ser que mi hija tenga miedo de salir a la calle y que para que vaya al instituto tenga que ir en coche. Saldré con estas personas todos los días que haga falta», señala otro vecino, que reconoce ser uno de los promotores de estas patrullas.
La Guardia Civil ha hecho acto de presencia en diferentes noches para evitar posibles incidentes. El ayuntamiento afirma entender la preocupación existente, valora «el compromiso» de los vecinos, pero ha recordado que la seguridad es un asunto policial. Los diferentes cuerpos policiales participarán mañana en la Junta de Seguridad.
«Aunque seamos paisanos también somos víctimas de estos robos»
«Llevo casi treinta años en Turís. Llegué sin nada y siempre me han ayudado, primero a buscar casa, cuando no tenía mantas me dieron mantas y ahora estoy casado y tengo hijos, incluso gente que no conocía me hizo regalos cuando nacieron mis hijos y eso me emocionó. La gente de Turís siempre ha sido muy acogedora y yo no veo que haya racismo».
El testimonio corresponde a Omar, nombre ficticio de un argelino asentado en Turís, que atribuye al consumo de drogas por parte de jóvenes magrebíes que han llegado en los últimos meses la situación de inseguridad que se vive en esta localidad de la Ribera Alta. Admite que el pueblo «se ha rebotado porque están pasando muchas cosas» y señala que también los inmigrantes son víctimas de estos robos. Nadie está a salvo. «Aunque seamos paisanos nos roban igual, te abren el coche aunque sea viejo y se llevan lo que sea para poder comprar la dosis que necesitan», relata.
«La mayoría de los jóvenes que han venido desde hace un año o más hacia aquí toman pastillas, en nuestro país se ha extendido de forma salvaje el consumo de estas drogas y cuando necesitan la dosis viene el problema. Hay unas pastillas que provocan alucinaciones, flipan, pero hay otras que les hacen más agresivos, parece que no tienen miedo a nada hasta que se les pasa el efecto», relata. Atribuye a esos efectos de euforia los momentos más conflictivos.
Omar señala que no tiene relación con estos jóvenes de su misma nacionalidad, pero reconoce que están causando problemas en el pueblo. Incide en que tanto él como otros inmigrantes que vinieron a trabajar y se han integrado no han tenido ningún problema. «Yo no creo que la gente de Turís sea racista, si te comportas bien la gente te lo da todo, puede haber alguno, uno entre mil, pero si tu vas a tu marcha y se te comportas con normalidad no das opción que pase nada», incide.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
- Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz