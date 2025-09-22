Algemesí se blinda ante la oleada de delitos con cámaras y refuerzo policial

El Ayuntamiento de Algemesí ha exigido a las distintas organizaciones un mayor refuerzo de la vigilancia en la localidad ante la "oleada puntual de actos delictivos" que se están produciendo en el municipio durante las últimas semanas. Así lo ha manifestado el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, en una entrevista emitida en la televisión municipal.

Sanchis ha expresado su "preocupación" y se suma al descontento de gran parte de los vecinos y vecinas de la localidad ante esta situación. "Entiendo la preocupación", insiste el primer edil, quien reconoce que estos delitos se están llevando a cabo por parte de ciudadanos que no residen en la localidad. "Es gente que viene de fuera", insiste. "La situación está causando auténticos dolores de cabeza a la policía local", añade Sanchis.

Para revertir esta situación, el alcalde de Algemesí se ha reunido recientemente con la subdelegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. En este sentido, el consistorio exige un mayor refuerzo policial en los puntos más críticos de la localidad. "Les hemos pedido que aporten más refuerzos para hacer frente a esta oleada puntual", indica el primer edil. En este sentido, y como indica Sanchis, una patrulla de la Policía Nacional controlará la vía de acceso a la estación de tren. "Es la principal vía de entrada y salida del pueblo. Viene mucha gente de fuera que aprovecha para hacer daño", lamenta el alcalde.

A este refuerzo se suman nuevas incorporaciones al cuerpo de la Policía Local. El consistorio se encuentra en un proceso de oposición para cubrir más de una decena de plazas y, así, "reforzar la patrulla". Sanchis reitera que parte de estos agentes incrementarán la vigilancia durante las noches, ya que es "el momento en el que se producen más problemas".

"Problema a nivel judicial"

A pesar de este refuerzo, el alcalde denuncia que existe "un gran problema a nivel judicial". "No puede ser que la Policía Local practique reiteradas detenciones y, al poco tiempo, ya estén en libertad", afirma el primer edil. No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que las "personas están localizadas e identificadas".

Algemesí también anuncia la instalación de nuevas cámaras en distintos puntos del casco urbano para garantizar la seguridad del municipio. Sanchis explicó que durante el mes de octubre se instalarán los primeros dispositivos de captación de imágenes, que contarán con un sistema de Inteligencia Artificial. "Las cámaras podrán leer la matrícula de todos los vehículos que accedan y salgan de Algemesí, por lo que los tendremos identificados. Esto supone una medida más en materia de seguridad", insiste.

Los delitos en Algemesí, como ya informó este diario, han incrementado durante el primer semestre de 2025. El informe de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior y que se centra en los municipios de más de veinte mil habitantes, recoge que se trata de la ciudad con el mayor incremento de la delincuencia en la comarca. Se ha producido un aumento del 14,4 % durante los primeros seis meses del año, ya que se ha pasado de 681 en 2024 a 779 en el mismo período de 2025. El aumento más significativo se dio entre los casos de sustracciones de vehículos, pues se cometieron treinta y uno cuando en el mismo periodo del año anterior fueron tan solo tres. También crecieron los delitos contra la libertad sexual (de seis a siete) o los de robo con fuerza (de cuarenta y dos a cincuenta) y robo con violencia (de diez a dieciséis).