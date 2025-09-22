Algemesí reparte 600.000 euros del primer premio de la Lotería Nacional: "Es una alegría porque aún nos estamos recuperando de la dana"
La administración LaTerreta vende el número 31.885
La administración LaTerreta, situada en la calle dels Arbres, de Algemesí ha vendido el primer premio de la Lotería Nacional de este sábado. Concretamente, el 31.885 ha sido el número afortunado, que está dotado con 600.000 euros.
El gerente de LaTerreta se ha mostrado "muy contentos" con este premio, aunque reconoce que no sabe cuántos boletos han vendido y quiénes han sido las personas afortunadas. A pesar de ello, reconocen que "repartir un premio siempre es una alegría".
Este establecimiento, como la mayoría de los locales de la localidad, se vio afectado por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Por ello, estos premios son "un impulso y una alegría". "Aún estamos peleando con peritos y seguros. La dana nos ha hecho mucho daño, por lo que es una alegría", insisten desde la administración. El gerente señala que los daños tras la riada ascienden a más de 40.000 euros.
La venta de este boleto, en sus palabras, anima a los clientes y visitantes a comprar. "La gente se anima a comprar y para nosotros es una gran ayuda", insiste.
LaTerreta ya ha entregado otros premios como el segundo y el quinto en la Lotería de Navidad. Tras este premio, desean seguir repartiendo suerte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz
- La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia