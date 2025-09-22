"Amparito Roca" se convierte en el himno de las fiestas de Santa Tecla de Tarragona

La conmemoración del centenario del pasodoble "Amparito Roca" no sólo ha llenado de actos la ciudad de Carlet, que declaró el 2025 como año del pasodoble "Amparito Roca" para homenajear esta popular composición del Maestro Jaime Teixidor, sino que también está siendo protagonista en otras ciudades que no han dudado en sumarse a este aniversario.

Miles de jóvenes bailaron, saltaron y cantaron durante la medianoche de ayer, y con motivo del inicio de las fiestas de Santa Tecla de Tarragona, al ritmo de esta interpretación, que ya se ha convertido en el himno oficioso de Tarragona y de sus fiestas. La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, y el concejal de Cultura, Borja Marí, pudieron observarlo en primera persona, ya que han sido invitados por el propio alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. "Ha sido impresionante. Nos ha sorprendido porque es un himno para ellos. Ha sido un descubrimiento ver como disfrutan cada vez que suena 'Amparito Roca'", señala Saéz. La alcaldesa de Carlet bromea: "Lo hemos escuchado más aquí que nunca. Abren las discomóviles y las fiestas con esta interpretación".

El concejal de Cultura de Carlet, Borja Marí, la alcaldesa Laura Sáez y miembros del equipo de gobierno de Tarragona. / Levante-EMV

El pasodoble de fama mundial fue el preludio de la Baixada de l’Àliga, una de las tradiciones más destacadas y arraigadas en Tarragona. La ciudad ha aprovechado el centenario para homenajear este tema que se ha convertido en la banda sonora de las fiestas. Además, también han creado unas camisetas conmemorativas.

El centenario del pasodoble también protagoniza el cartel de las fiestas, ya que, durante la presentación de la protagramación, el consistorio señaló que "la imagen busca recordar un momento muy concreto de las fiestas, cuando se entona por primera vez el 'Amparito Roca'; y quiere ser un homenaje al pasodoble, puesto que dudo que haya un solo músico en toda la ciudad que no lo haya tocado nunca".

Tras este primer contacto, la alcaldesa ha señalado que el próximo paso es que las bandas puedan acudir a Tarragona a interpretar "Amparito Roca".