Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consorci de la Ribera promueve la creación de planes de sostenibilidad para comercios

Se ofrecerán sesiones digitales gratuitas que abordan temas como el abastecimiento, el embalaje, el consumo energético o la gestión de residuos

Algunos de los comercios de la calle Pérez Galdós de Alzira.

Algunos de los comercios de la calle Pérez Galdós de Alzira. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El Consorci de la Ribera ayudará a los comercios de la comarca a desarrollar todo su potencial en materia de sostenibilidad a través de un nuevo programa formativo gratuito, llevado a cabo a través del Punt d’Atenció Sostenible e impulsado por el Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera.

Según ha explicado, el objetivo de esta iniciativa es "ayudar al comercio local a convertir la sostenibilidad en una auténtica palanca de ventas, reforzando la autenticidad de cada negocio, mejorando la comunicación de lo que ya se hace e impulsando nuevas acciones con impacto real".

A través de una serie de charlas, se ayudará a los comercios a elaborar su propio plan de acción sostenible. "La sostenibilidad es el ADN de nuestro comercio local. Somos proximidad, hacemos barrio y aportamos autenticidad", han detallado los promotores.

El programa consta de un itinerario de cuatro sesiones en línea (píldoras formativas) que se desarrollarán a lo largo del mes de octubre de 2025. Incluye una sesión introductoria y cuatro píldoras temáticas semanales que abordarán aspectos clave de la sostenibilidad en el comercio local: abastecimiento, embalaje, energía y residuos, comunicación e impacto social.

Cada comercio participante tendrá que elaborar su propio plan de acción sostenible, con acciones concretas para implementar en los próximos 12 meses. Para facilitar esta tarea, se proporcionará un modelo sencillo e intuitivo del plan de acción sostenible, que permitirá completarlo de manera fácil y sin complicaciones.

La fecha límite de inscripción es el 2 de octubre de 2025. Las sesiones empezarán el 6 de octubre y se realizarán en formato de autolectura en línea, lo cual las hace muy flexibles y adaptables a los horarios de cada establecimiento.

Los negocios que completen el itinerario recibirán el distintivo "Comercio Local Sosetenible", que acredita su compromiso con la sostenibilidad y el territorio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
  2. La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
  3. Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
  4. El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
  5. Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
  6. Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
  7. Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz
  8. La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia

Algemesí se blinda ante la oleada de delitos con cámaras y refuerzo policial

Algemesí se blinda ante la oleada de delitos con cámaras y refuerzo policial

Derrota por la mínima del Alzira en su visita a La Nucia

Derrota por la mínima del Alzira en su visita a La Nucia

El Consorci de la Ribera promueve la creación de planes de sostenibilidad para comercios

El Consorci de la Ribera promueve la creación de planes de sostenibilidad para comercios

La cullerense Tatiana Zlobina se adjudica un trofeo nacional de culturismo

La cullerense Tatiana Zlobina se adjudica un trofeo nacional de culturismo

La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València

La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València

El Gobierno repara caminos rurales dañados por la dana en 20 pueblos de la Ribera Alta e iniciará obras en otros 9 antes del 15 de octubre

El Gobierno repara caminos rurales dañados por la dana en 20 pueblos de la Ribera Alta e iniciará obras en otros 9 antes del 15 de octubre

"Nos preocupaba que las patrullas ciudadanas de Turís arrastraran a grupos extremistas"

"Nos preocupaba que las patrullas ciudadanas de Turís arrastraran a grupos extremistas"

Lea realiza su primer servicio como miembro de la Unidad Canina de Carcaixent

Lea realiza su primer servicio como miembro de la Unidad Canina de Carcaixent
Tracking Pixel Contents