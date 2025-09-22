El Consorci de la Ribera promueve la creación de planes de sostenibilidad para comercios

El Consorci de la Ribera ayudará a los comercios de la comarca a desarrollar todo su potencial en materia de sostenibilidad a través de un nuevo programa formativo gratuito, llevado a cabo a través del Punt d’Atenció Sostenible e impulsado por el Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera.

Según ha explicado, el objetivo de esta iniciativa es "ayudar al comercio local a convertir la sostenibilidad en una auténtica palanca de ventas, reforzando la autenticidad de cada negocio, mejorando la comunicación de lo que ya se hace e impulsando nuevas acciones con impacto real".

A través de una serie de charlas, se ayudará a los comercios a elaborar su propio plan de acción sostenible. "La sostenibilidad es el ADN de nuestro comercio local. Somos proximidad, hacemos barrio y aportamos autenticidad", han detallado los promotores.

El programa consta de un itinerario de cuatro sesiones en línea (píldoras formativas) que se desarrollarán a lo largo del mes de octubre de 2025. Incluye una sesión introductoria y cuatro píldoras temáticas semanales que abordarán aspectos clave de la sostenibilidad en el comercio local: abastecimiento, embalaje, energía y residuos, comunicación e impacto social.

Cada comercio participante tendrá que elaborar su propio plan de acción sostenible, con acciones concretas para implementar en los próximos 12 meses. Para facilitar esta tarea, se proporcionará un modelo sencillo e intuitivo del plan de acción sostenible, que permitirá completarlo de manera fácil y sin complicaciones.

La fecha límite de inscripción es el 2 de octubre de 2025. Las sesiones empezarán el 6 de octubre y se realizarán en formato de autolectura en línea, lo cual las hace muy flexibles y adaptables a los horarios de cada establecimiento.

Los negocios que completen el itinerario recibirán el distintivo "Comercio Local Sosetenible", que acredita su compromiso con la sostenibilidad y el territorio.