Cullera reparte más de 3.000 raciones gratuitas por el World Paella Day

Cullera volvió a situarse este fin de semana en el epicentro de la gastronomía arrocera con motivo del World Paella Day 2025. La ciudad, autoproclamada “Capital Gastronómica del Arroz”, celebró el sábado una multitudinaria degustación popular en la plaza de la Constitución –Oasis–, donde se repartieron gratuitamente más de 3.000 raciones de paella.

El evento, organizado por el Club de Producto Artesanos del Arroz —único en España dedicado a la promoción, investigación y divulgación de la cultura arrocera—, reunió a algunos de los restaurantes más emblemáticos de Cullera: Mar de Oro, Casa Salvador, Las Terrazas del Mare Nostrum, Casa Rocher y el Hotel-Restaurante El Chalet. Todos ellos elaboraron diferentes variedades de arroces, desde las paellas tradicionales de pollo y costillas hasta propuestas más innovadoras como la paella de lechal, arroces de verduras o la popular paella del senyoret.

Decenas de personas esperan el reparto de raciones. / Levante-EMV

“Queremos poner en valor toda la gastronomía que gira en torno al arroz. Cullera no solo destaca por la paella, sino que ha convertido el arroz en el eje central de su identidad culinaria”, señaló Pepe Palacios, presidente de Artesanos del Arroz, al subrayar el éxito de la convocatoria.

La cita se enmarca en la estrategia de promoción turística del municipio, que busca reforzar su imagen como destino gastronómico de referencia. “Este tipo de actividades nos permiten demostrar que Cullera es mucho más que sol y playa. La cocina, y especialmente el arroz, son parte esencial de lo que ofrecemos al visitante”, indicaron fuentes municipales.

La degustación fue un rotundo éxito tanto por la alta participación como por la calidad de las paellas servidas, consolidando una vez más a Cullera como referente indiscutible en el mundo del arroz y punto clave en el calendario del World Paella Day.