La cullerense Tatiana Zlobina se adjudica un trofeo nacional de culturismo

Tatiana Zlobina, natural de Rusia y residente en Cullera, ha resultado vencedora en el Trofeo Nacional Vamos A+ Santomera, celebrado este domingo 21 de septiembre en el Auditorio Municipal Ginés Abellán, donde conquistó el título en la modalidad Bikini Wellness Senior – GN.

Desde hace más de veinte años, Tatiana ha dedicado su vida al entrenamiento físico, trabajando con constancia y disciplina para alcanzar unos niveles de rendimiento que le han permitido este destacado triunfo nacional.

El campeonato arrancó con el pesaje a las 9:00 horas, seguido de la competición a las 11:00, según el programa oficial.

Con su victoria, Tatiana Zlobina suma un título más a su trayectoria deportiva, impulsada por el esfuerzo sostenido que combina vida personal, trabajo y dedicación al culturismo y fitness competitivo.

Su logro, según fuentes municipales, "supone un motivo de orgullo para Cullera y la Comunidad Valenciana, demostrando que el nivel en estas disciplinas está cada vez más alto en la región, en especial con la incorporación de deportistas venidos de países del este tanto en categoría masculina como femenina"