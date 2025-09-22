Derrota por la mínima del Alzira en su visita a La Nucia

En la tercera jornada de liga, la UD Alzira sufrió la primera derrota de la temporada en un partido impropio de dos equipos que aspiran a estar en la parte alta de la tabla. Por primeras, el conjunto de la Marina trasladó el partido del Camilo Cano al “Mini”, que tiene unas dimensiones más que reducidas, con menos de 60 metros de ancho. “Sabíamos que La Nucia no iba a hacer su mejor fútbol para los jugadores que tienen y optarían por balones largos a las bandas para buscar centros”, indicó el técnico alzirista Sergio Paredes. Sin embargo, cualquier error podía pagarse caro y un pase incompleto supuso la jugada del 1-0 final, favorable a los alicantinos. “Estoy contento con el equipo porque compitió muy bien y los últimos minutos fueron muy buenos, pero faltó finalización”, añadió el técnico de Manises.

Paredes cambió los carrileros pasando a Abraham a la derecha y Carles Marco a la izquierda, con Boronat, Castañeda y Bono de centrales. Por delante siguieron Leo y Cristian y en punta Lucas, Adi y Traver. “La Nucia no pasa el balón por la zona de medios centros, la envía a bandas y eso lo habíamos entrenado”, comentó el técnico blaugrana. Los locales solo tuvieron dos ocasiones en los minutos 13 y 15 que desvió Vicent Dolz. Sin embargo, el Alzira ni eso. Los laterales ribereños abrían el juego y centraban balones a Adi. Sin embargo, el nigeriano se encontró con “dos centrales con experiencia como Atienza y Ballester”.

La segunda mitad empezó sin cambios en ambos equipos hasta el 64 que Paredes cambió a Santi por Lucas buscando más movilidad en la delantera. Pero en el 71, un pase de Abraham que no llegó a Leo fue robado y Juankar marcó el 1-0 definitivo. “El campo reducido y el mal estado del terreno de juego no iba a permitir canalizar el juego. Creo que el partido debía haber quedado cero a cero”. Con el marcador en contra Paredes hizo cuatro substituciones, cambió a defensa de cuatro y el equipo tuvo más profundidad con dos puntas. “Jugamos así porque no podíamos rasear”. Cambió a Carles Marco a la banda derecha y Jorge Ruiz salió a la izquierda flanqueando a Gomis y Bono. Por delante Aguilar pasó a acompañar a Leo y en punta estaban Santi, Vassi, Adi y Traver. “Estoy satisfecho de que el equipo no se hundiera con el 1-0”, concluyó Paredes.

El conjunto azulgrana ha bajado a la octava posición con cuatro puntos. El próximo partido se jugará el domingo a las 17’30 h. en el Luis Suñer Picó contra el Vila-real C que ha goleado 5-0 y 4-0 en dos de los tres partidos.

Por su parte, la UD Castellonense recuperó un punto en el minuto 92 con otro gol de penalti de Germán Lidón ante un Recambios Colón que se adelantó en el 22. Los de Iñaki Rodríguez son 14º con dos empates y una derrota. El sábado visitarán al Roda a las 17 h.