Fortaleny suma un nuevo mural dedicado a la legendaria cantante de jazz Billie Holiday

Fortaleny cuenta con un nuevo mural dedicado a la legendaria cantante de jazz Billie Holiday. La obra, realizada por el artista suecano Marià y situada en la fachada del carrer Les Escoles, retrata a una de las voces más icónicas y rebeldes del siglo XX. Holiday convirtió su vida y su música en un altavoz contra el racismo, el sexismo y las desigualdades de clase. Su interpretación de “Strange Fruit”, canción que denuncia los linchamientos racistas en el sur de Estados Unidos, continúa considerándose un himno de la lucha por los derechos civiles.

El mural pretende, en palabras de Marià, “recuperar la fuerza emocional de Billie Holiday y acercarla a nuevas generaciones para recordar que la música también es memoria y resistencia”. El artista ha utilizado trazos enérgicos y contrastes de color que evocan la pasión con la que Holiday vivió y cantó con el objetivo de dotar el mural de una gran carga simbólica.

Esta intervención artística forma parte del programa Fortaleny Infinit, que busca llenar de arte urbano diferentes rincones del pueblo y poner en valor tanto el patrimonio cultural como el entorno urbano. El proyecto ha sido posible gracias a una subvención de 1.330,36 euros otorgada por la Generalitat Valenciana y la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que busca promover la diversidad y el arte en el espacio público.

La presentación oficial del mural tendrá lugar este sábado 4 de octubre a las 19:30 horas. En el acto, el artista compartirá con los asistentes el proceso creativo y la importancia de esta obra, que une memoria, reivindicación y cultura popular.

Con esta iniciativa, Fortaleny no solo incorpora una nueva pieza de arte urbano a su paisaje, sino que también refuerza su compromiso con la diversidad y la cultura compartida, ofreciendo a vecinos y visitantes un símbolo vivo de resistencia y esperanza.