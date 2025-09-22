El Gobierno repara caminos rurales dañados por la dana en 20 pueblos de la Ribera Alta e iniciará obras en otros 9 antes del 15 de octubre

El Gobierno de España ya ha iniciado las obras para reparar caminos durales dañados por la dana en una veintena de municipios de la Ribera Alta y tiene previsto que en otros nueve municipios el comienzo de las actuaciones no se demore más allá del 15 de octubre. Solo en este apartado, la inversión estatal alcanza los 13,5 millones de euros, según ha explicado el secretario de estado de Política Territorial, Arcadi España, durante su visita a la comarca este lunes.

España ha recorrido este lunes el término rural de poblaciones como Carcaixent y la Pobla Llarga y se ha reunido con alcaldes y concejales de la Ribera Alta para dar a conocer en qué punto se encuentra la intervención del Gobierno en las labores de reconstrucción. Ha estado acompañado de Zulima Pérez, comisionada para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana; Roger Llanes, director de la Oficina de Coordinación e Impulso del Comisionado de la dana; y Francisco Rodríguez Mulero, presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias.

El secretario de estado ha recordado que la Ribera "es una de las comarcas más afectadas por la dana" antes de subrayar que la inundación dejó daños considerables en el campo incluso entre aquellas poblaciones cuyos cascos urbanos apenas sufrieron desperfectos. "El Gobierno responde con un esfuerzo inversor muy grande, aunque debemos pedir comprensión a aquellos pueblos a los que no hemos podido llegar todavía, no tenemos tantas palas como nos gustaría, pero llegaremos a todos", ha afirmado España.

Al respecto, ha indicado que el Gobierno ha movilizado 13,4 millones de euros solo para la reparación de caminos rurales. Desde finales del año pasado, se han iniciado obras en hasta veinte municipios de la Ribera Alta. En otros nueve, todavía no han entrado las máquinas, aunque España ha fijado el 15 de octubre como fecha límite para comenzar a actuar en aquellos municipios donde todavía no se ha intervenido.

De los más de 13 millones, Turís es el municipio que ha necesitado una mayor inversión para recuperar caminos rurales, casi un millón y medio. En Llombai, el importe de las obras alcanza el millón trescientos mil, mientras que también sobrepasa el millón Alzira. En localidades como Castelló, Alberic, Benimodo, Tous, Alfarb, Algemesí, Montroi o Real la inversión supera el medio millón de euros.

Arcadi España, junto a alcaldes y concejales de la Ribera Alta. / Levante-EMV

La inyección económica estatal es mayor en el caso de la reparación de infraestructuras de comunidades de regantes, donde el montante que a repartir entre las entidades de la Ribera Alta se sitúa en los veinte millones y medio de euros. Según la información facilitada por el propio Gobierno, se han iniciado actuaciones en la mayoría de ellas. En cinco de ellas, todavía no se ha comenzado a actuar, aunque se intervendrá en las próximas semanas. La actuación más importante es la llevada a cabo en la comunidad de Massalet, en Carlet, con un coste de casi cinco millones y medio. Casi cuatro y medio es el coste de reparar los daños en la Acequia Real del Júcar (en todos los municipios afectados), mientras que también figuran entre las inversiones más destacadas los más de dos millones destinados a la Séquia Alèdua de Llombai o el millón de euros dedicado a la Acequia Madre de Real.

A todo ello, España ha añadido los casi veinticuatro millones de euros que el Gobierno ha destinado a la recuperación de explotaciones agrícolas, bien de forma directa o bien a través de ayudas que los propietarios podían solicitar para ejecutar ellos mismos la intervención.

"La reparación en las comunidades de regantes está muy avanzada. En los caminos rurales, también se han realizado actuaciones importantes, aunque todavía nos quedan pueblos a los que llegar. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que los agricultores tuvieran agua en verano y para adecentar los accesos necesarios para la campaña de cítricos. Seguimos en ello", ha manifestado Rodríguez Mulero.

Tanto Zulima Pérez como la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler, han coincidido a la hora de señalar la necesidad de colaboración de todas las administraciones para completar la reconstrucción. "Cada euro invertido es un paso más hacia la normalidad", ha señalado Momparler.