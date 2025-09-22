La palista Bàrbara Pardo, protagonista de "La Revuelta"

"La Revuelta", de David Broncano, se ha convertido en uno de los programas más vistos del "prime time". El éxito de este espacio televisivo se basa, entre otras cosas, en la gran variedad de invitados, ya que Broncano mantiene en vilo a los espectadores hasta segundos antes de la aparición de los asistentes. Este lunes por la noche, el programa que se emite en Televisión Española ha contado con una invitada muy especial.

La palista de Antella Bàrbara Pardo ha asistido a "La Revuelta" junto a sus compañeras Sara Ouzande, Lucía Val y Estefanía González tras proclamarse campeonas del mundo en Milán.

Las cuatro han recordado su victoria en la modalidad sprint K4 - 500 metros a finales de agosto. Con este oro mundial, como informó este diario, las cuatro integrantes completaban la trilogía, ya que previamente se alzaban con el primer puesto en la Copa del Mundo y la plata en el Europeo.

El actor Brays Efe y el director Fernando Colomo, que han acudido a presentar su última película, les han dado la bienvenida al programa de Broncano.

Última parte del programa

Las cuatro palistas, que han aparecido en la última parte del programa, se han deslizado por el tobogán y han sido recibidas al grito de "campeonas" mientras mostraban sus medallas. Las deportistas han llevado unas palas al programa para explicar algunas técnicas de este deporte.

Durante la entrevista, las cuatro han explicado su magnífica temporada a la vez que han enseñado a David Broncano la técnica del paleo e incluso han emulado una regata junto a él vestido con la equipación de España y montado encima de un Kayak-ergometro, que se ha convertido en uno de los grandes momentos de la noche.