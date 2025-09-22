Vaivén
Lea realiza su primer servicio como miembro de la Unidad Canina de Carcaixent
La K9 ha trabajado, junto a su guía, en la obtención de varias confiscaciones
Levante-EMV
Lea, la K9 de la Unidad Canina de Carcaixent, ya se ha estrenado con su primer servicio. El animal, junto a su guía, ha conseguido realizar varias confiscaciones que, como han destacado desde la propia Policía Local, evidencian "la eficacia del binomio en el cumplimiento de su labor".
"Este éxito manifiesta no solo la capacidad operativa de Lea, sino también el valor del trabajo conjunto entre el perro y su guía, fruto de una formación especializada basada en disciplina, confianza y cooperación", señalan desde la Policía Local.
La consolidación de esta pareja busca reforzar la eficacia de las acciones de seguridad en Carcaixent con el objetivo de aumentar la protección y tranquilidad de toda la ciudadanía.
