Nace en Almussafes una plataforma ciudadana en defensa del pueblo palestino

Vecinas y vecinos de Almussafes han constituido una plataforma ciudadana para denunciar lo que consideran un genocidio contra el pueblo palestino. El colectivo pretende visibilizar la grave situación que sufre Palestina y movilizar a la ciudadanía en defensa de los derechos humanos y la paz.

La plataforma ya ha iniciado gestiones y acciones previas para mostrar su indignación ante lo que califican de barbarie y vulneraciones sistemáticas de los derechos del pueblo palestino. Como parte de su calendario de movilizaciones, han programado concentraciones mensuales frente al ayuntamiento.

La primera de estas convocatorias tendrá lugar el viernes 26 de septiembre, a las 18.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Los organizadores hacen un llamamiento abierto a toda la ciudadanía de Almussafes y de las poblaciones vecinas para sumarse a este acto de solidaridad y denuncia, que busca amplificar el clamor internacional por la liberación del pueblo palestino.

“No podemos permanecer en silencio ante un genocidio que atenta contra la dignidad humana. Nuestra respuesta colectiva es un paso necesario para visibilizar la injusticia y reclamar una paz justa para Palestina”, subrayan desde la nueva plataforma.

Con esta iniciativa, Almussafes se suma a la red de municipios y colectivos que, en todo el mundo, exigen el respeto a los derechos fundamentales y el fin de la violencia contra la población palestina.