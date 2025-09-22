Vaivén
De la Pobla Llarga a "Bailando con las estrellas": La bailarina que hace brillar al actor Iago García
Inés Miñana baila al ritmo de "Can't buy my love" en la segunda gala del programa
Levante-EMV
La bailarina profesional Inés Miñana, vecina de la Pobla Llarga, regresa al programa "Bailando con las estrellas" (Telecinco) para enseñar a un famoso a bailar. En esta ocasión, la joven tiene como misión enseñar las técnicas de baile al actor Iago García, conocido por sus papeles en "Aída", "La que se avecina" o "Cuéntame".
En la primera gala, Inés y Iago demostraron su talento con la interpretación de un vals, aunque no tuvieron la misma suerte en el segundo programa. Ambos se atrevieron con un arriesgado jive (baile originario de Estados Unidos), aunque terminaron sufriendo una caída.
En la próxima gala la pareja deberá enfrentarse a Pepe Navarro y su pareja de baile con el objetivo de seguir en el concurso una semana más.
