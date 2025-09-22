"Nos preocupaba que las patrullas ciudadanas de Turís arrastraran a grupos extremistas"

El alcalde de Turís, Francisco Ricau, se ha reunido esta mañana con el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Vicente Rodríguez Jurado, para abordar la situación del municipio tras varias noches de patrullas ciudadanas. Tras el encuentro, Ricau ha lanzado un mensaje a los vecinos para evitar que se repitan estos situaciones. "No tenían que haber organizado esto. Cuando pasó, me llamaron desde la subdelegación porque esto no se tenía que haber hecho, por lo que me puse en contacto con algunas de las personas que sabía que estaban detrás para decirles que pararan", ha manifestado el alcalde, quien ha manifestado su preocupación ante estos episodios. "Mi gran preocupación es que todo esto arrastrara a grupos extremistas. La gente que se manifiesta ahora es del pueblo, pero tenía miedo de que se alargara", ha lamentado.

En el encuentro, ambas instituciones han destacado la importancia de mantener "la máxima coordinación y colaboración" entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la policía local. Además, han recordado a los vecinos que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden. "Los responsables exclusivos de hacer frente a la delincuencia -ha recordado el subdelegado “son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa competencia no corresponde a la ciudadanía”, ha insistido el subdelegado. Para ello, pide al ayuntamiento que transmita esa idea a los ciudadanos, a los que, a su vez, ha animado a que "denuncien cuando tengan conocimiento de actividades criminales”. Añade: "Esto permite abrir una línea de investigación a la policía local porque si no hay denuncia, no podemos hacer frente a estos hechos".

El subdelegado y el alcalde han pedido calma a la ciudadanía, ya que "Turís es una población segura y tranquila". Para ello, ha hecho referencia a las cifras de delincuencia en la localidad y ha apelado que "los datos son mejores que el año pasado, ya que ha habido menos delitos". "Son similares a los del año pasado y anteriores, incluso ha habido una disminución durante estos meses del 2025 de hechos ilícitos”, han insistido Rodríguez Jurado, que ha añadido que “esto no quiere decir que no se pueda crear, por cualquier tipo de hecho, una alarma social en un pueblo que es tranquilo como Turís”.

A pesar de que el municipio vivió la semanan pasada tres noches consecutivas con patrullas ciudadanas en las calles para combatir la inseguridad y la delincuencia, la subdelegación ha agradecido que los ánimos se hayan calmado en la localidad durante este fin de semana, ya que han sido "unas noches tranquilas, en las que no ha pasado nada". Además, el Gobierno ha agradecido la colaboración del ayuntamiento, que se ha mostrado predispuesto a colaborar en todo momento.

El ayuntamiento y la subdelegación, como ya informó Levante-EMV, decidieron adelantar a hoy la Junta Local de Seguridad -el órgano que reúne a representantes de todos los cuerpos policiales- para establecer medidas ante los hechos acontecidos durante la última semana con el fin de garantizar la normal convivencia en el municipio y evitar que se repitan las patrullas ciudadanas.

Durante varias noches, grupos de vecinos han recorrido las calles de Turís por barrios con el objetivo de "proteger" a los residentes de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Los participantes, que son convocados a través de las redes sociales, justifican esta esta movilización en problemas de inseguridad derivados de la okupación de viviendas y un repunte de la delincuencia, tanto en el casco urbano como en el término municipal en forma de robos. La situación comportó que se tuvieran que desplegar durante la noche del miércoles varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil. El despliegue volvió a repetirse durante la noche del jueves, aunque desde la subdelegación apuntan que la tensión ha disminuido este fin de semana.