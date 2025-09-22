La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un "municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores"

El alcalde de Turís, Francisco Ricau, se ha reunido esta mañana con la subdelegación del Gobierno para abordar la situación del municipio tras varias noches de patrullas ciudadanas. En el encuentro, ambas instituciones han destacado la importancia de mantener "la máxima coordinación y colaboración" entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la policía local. Además, han recordado a los vecinos que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden.

La subdelegación ha pedido calma a la ciudadanía, ya que "Turís es una población segura y tranquila". Para ello, ha hecho referencia a las cifras de delincuencia en la localidad y ha apelado que "los datos son mejores que el año pasado, ya que ha habido menos delitos".

A pesar de que el municipio vivió la semanan pasada tres noches consecutivas con patrullas ciudadanas en las calles para combatir la inseguridad y la delincuencia, la subdelegación ha agradecido que los ánimos se hayan calmado en la localidad durante este fin de semana, ya que han sido "unas noches tranquilas, en las que no ha pasado nada". Además, el Gobierno ha agradecido la colaboración del ayuntamiento, que se ha mostrado predispuesto a colaborar en todo momento.

El ayuntamiento y la subdelegación, como ya informó Levante-EMV, decidieron adelantar a hoy la Junta Local de Seguridad -el órgano que reúne a representantes de todos los cuerpos policiales- para establecer medidas ante los hechos acontecidos durante la última semana con el fin de garantizar la normal convivencia en el municipio y evitar que se repitan las patrullas ciudadanas.

Organizados por barrios

Durante varias noches, grupos de vecinos han recorrido las calles de Turís por barrios con el objetivo de "proteger" a los residentes de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Reunión entre el Ayuntamiento de Turís y la subdelegación del Gobierno tras las patrullas ciudadanas. / Francisco Calabuig

Los participantes, que son convocados a través de las redes sociales, justifican esta esta movilización en problemas de inseguridad derivados de la okupación de viviendas y un repunte de la delincuencia, tanto en el casco urbano como en el término municipal en forma de robos. La situación comportó que se tuvieran que desplegar durante la noche del miércoles varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil. El despliegue volvió a repetirse durante la noche del jueves, aunque desde la subdelegación apuntan que la tensión ha disminuido este fin de semana.

La situación no sólo ha provocado reacciones por parte de los vecinos, sino también de otras autoridades. El propio presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, reclamó en sus redes sociales más medios y «leyes más contundentes» para evitar situaciones como la se vive en Turís. «No podemos normalizar que los vecinos tengan que patrullar las calles, ni tampoco que se viva con miedo», indicaba.

El Ayuntamiento de Turís, por su parte, aunque valoraba el "compromiso de los vecinos con el futuro de Turís", lanzaba un mensaje de "serenidad y confianza". La corporación señala que seguirá trabajando con "responsabilidad y determinación", por lo que pedía a la ciudadanía "confianza y calma para hacer de Turís un pueblo más seguro y cohesionado".