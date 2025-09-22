Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
Un toro se desploma en la Semana Taurina de Algemesí
Algemesí vive estos días su tradicional Semana Taurina con una extensa programación. Tras el tradicional chupinazo y varios días en los que las peñas han montado su tradicional plaza en el centro de la ciudad, los toros ya han tomado el coso. Durante estos días, toreros y aficionados se concentran en la plaza Major de la ciudad para presenciar los festejos taurinos. En uno de ellos, un toro ha caído desplomado a los pocos segundos de haber salido de los corrales. Las imágenes se han difundido rápidamente por redes sociales y han causado una gran conmoción entre los animalistas.
