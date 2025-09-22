Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí Levante-EMV

Un toro se desploma en la Semana Taurina de Algemesí

Algemesí vive estos días su tradicional Semana Taurina con una extensa programación. Tras el tradicional chupinazo y varios días en los que las peñas han montado su tradicional plaza en el centro de la ciudad, los toros ya han tomado el coso. Durante estos días, toreros y aficionados se concentran en la plaza Major de la ciudad para presenciar los festejos taurinos. En uno de ellos, un toro ha caído desplomado a los pocos segundos de haber salido de los corrales. Las imágenes se han difundido rápidamente por redes sociales y han causado una gran conmoción entre los animalistas.