La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones

La crecida del río Magro el pasado 29 de octubre causó una de las peores riadas en la Ribera, donde el agua y el lodo arrasaron campos, viviendas y calles provocando la muerte de una decena de personas y cuantiosos daños, que se cifran en millones y que todavía no han sido reparados completamente. Con el fin de reducir el riesgo de futuras inundaciones en la comarca, la Confederación Hidrográfica del Júcar trabaja para mejorar la protección de los municipios más vulnerables al río por su cercanía frente a posibles avenidas.

Tras los trabajos de emergencia llevados a cabo durante los primeros meses en los términos municipales de l'Alcúdia, Carlet, Guadassuar y Algemesí, que se centraron en la retirada de elementos obstructivos, el refuerzo de las riberas del río y la reparación y reconstrucción de motas y muros afectados, ahora la CHJ trabaja en una serie de medidas concretas en cada uno de estos municipios. Las diferentes actuaciones avanzan a ritmos muy distintos, aunque con un objetivo común, que es salvaguardar la seguridad de los vecinos y vecinas de cada una de estas localidades.

Trabajos en Carlet. / CHJ

Las obras en l'Alcúdia se encuentran actualmente muy avanzadas. En este caso, el organismo de cuenca ultima la construcción de una mota de 860 metros de longitud en la margen derecha del río, que permitirá ensanchar el cauce y mejorar la capacidad hidráulica. Se prevé que la infraestructura, que se incluye dentro de las obras de emergencia y en la que trabajan cerca de veinte personas, esté terminada antes de que finalice el año. La CHJ también está actuando en otros puntos del término municipal con la colocación de rellenos y protección de escollera para mejorar la estabilidad de los taludes y el flujo del río.

El organismo señala que este tipo de protecciones no existían antes de la dana, pero la decisión de acometer estas obras se basa en la necesidad de mejorar la estabilidad y seguridad de los taludes.

La CHJ también proyecta la construcción de una mota en Guadassuar, ya que en este punto se estima que el volumen máximo (4.000 metros cúbicos por segundo) superó la punta del caudal del Poyo y l'Horteta en Torrent. En este caso, y aunque los trabajos no están tan avanzados, las obras se centrarán en la construcción de una escollera y en la instalación de colchones reno para mejorar la estabilización y reforzar los taludes.

Trabajos en Carlet. / CHJ

El organismo de cuenca ha informado que "hace unas semanas finalizaron las expropiaciones de los terrenos colindantes al cauce y en los últimos días se han iniciado labores de desbroce y retirada de elementos obstructivos en varios puntos", que se prevé el paso previo a la construcción de la mota.

Tres actuaciones en Carlet

La CHJ proyecta tres actuaciones en Carlet, que, en palabras del organismo de cuenca, "avanzan a muy buen ritmo". Concretamente, los expertos trabajan en la restitución de los taludes más dañados de la margen izquierda, donde se ha realizado una reconstrucción y perfilado de los mismos en un tramo de alrededor de 1.600 metros. Para llevar a cabo estas tareas, el consistorio se ha encargado de tramitar las expropiaciones de varios terrenos, mientras que la SEIASA (Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias) ha repuesto un camino de servicio y las conducciones de riego.

Trabajos en Algemesí. / CHJ

Por otra parte, la CHJ trabaja en mejorar la capacidad hidráulica del Magro con la eliminación de la antigua pista de atletismo, que está ubicada en dominio público hidráulico y en zona inundable, que, a su vez, permite rebajar y restituir el terreno para devolver la cota original del cauce. Por último, se trabaja en la regularización del cauce con la construcción de un canal de aguas bajas, que permitiría guiar al río y eliminaría las posibles balsas que se generaron tras la avenida.

La CHJ ha reutilizado un gran volumen de sedimentos arrastrados por la dana, por lo que en Carlet se ha habilitado una "cantera" temporal, en la que se selecciona el material con mayor calidad para rellenar los muros de gaviones y colchones reno.

La CHJ todavía no ha acometido los "trabajos más importantes" en Algemesí, epicentro de la catástroe en la comarca. El organismo de cuenca explica que durante los próximos días se iniciarán los trabajos de acondicionamiento del cauce aguas arriba del casco urbano de Algemesí, donde ya se han retirado los elementos obstructivos.

Trabajos en l'Alcúdia. / CHJ

Como ya informó este diario, el Ayuntamiento de Algemesí proyecta la construcción de una mota de 2,40 metros altura, que tendrá un coste de cerca de nueve millones de euros y busca proteger al municipio de las posibles crecidas del río con el fin de evitar que se vuelvan a inundar el casco urbano. Esta, como explica la CHJ, contará con una estructura de tierras que se completará con colchones reno en su base para mejorar su estabilidad. Se realizará en coordinación con el propio ayuntamiento, que, en sus palabras, será el encargado de impulsar intervenciones en el encauzamiento urbano que comienza en el barrio del Raval. El propio alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, defendía la necesidad de esta infraestructura, ya que "si se hace un muro en Guadassuar y l'Alcúdia, pero no en Algemesí, el agua seguirá bajando y llegará al municipio".