El consorcio solo ha pagado a todos los negocios en 11 de los 26 pueblos afectados casi once meses después de la riada

El Consorcio de Compensación de Seguros sigue abonando casi once meses después las indemnizaciones a los propietarios de viviendas, vehículos, comunidades de propietarios, almacenes y comercios afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.

Muchos propietarios de los negocios damnificados han tenido que invertir sus ahorros para poder recuperar la normalidad a la espera de que el consorcio abone los pagos correspondientes. Según el último informe publicado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa con fecha del 18 de septiembre, el 86,1% del total de las solicitudes recibidas han sido abonadas completamente. En el caso de la Ribera, la cifra asciende al 94,72 %. Así, de los 2.768 negocios afectados, un total de 2.622 ya han sido indemnizados.

El porcentaje varía según el municipio afectado de la comarca. Sin embargo, solo once de los 26 pueblos recogidos en el informe han cobrado los pagos del consorcio en todos sus negocios. Se trata de Turís (52), Llombai (48), Alberic (32), Cullera (21), Riola (20), Corbera (16), Alfarb (12), Benifaió (12), Manuel (11), Rafelguaraf (8) y Benicull de Xúquer (2).

El consorcio sigue abonando las indemnizaciones en los quince municipios restantes de la Ribera.

Algemesí, epicentro de la catástrofe en la comarca, concentra el 48 % de los negocios afectados en el territorio. De los 1.347 comercios y almacenes dañados por el lodo y el agua tras el desbordamiento del río Magro, se han gestionado 1.268 solicitudes. Se trata de la segunda localidad con mayor afección en el área empresarial por la riada tras Catarroja, que concentra 1.454 negocios.

El área empresarial de l’Alcúdia también resultó gravemente afectada por las inundaciones. En este caso, de los 417 empresarios que han presentado sus solicitudes, el consorcio ya ha abonado a 403 de ellos.

Alzira es el tercer municipio con más negocios afectados por la riada del 29 de octubre. En este caso, la capital de la Ribera Alta cuenta con 186 negocios dañados, de los que se han indemnizado ya a 177.

Guadassuar, por su parte, también supera el centenar de negocios afectados. El informe recoge un total de 111 locales anegados por el barro y el agua, de los cuales 106 ya han recibido los pagos del consorcio.

Cierran la lista Alginet, con 99 indemnizados (102 en total); Montroi, con 23 (20); Carlet, con 88 (93), Catadau, con 46 (48); Real, con 14 (17); Polinyà, con 20 (23); Carcaixent, con 30 (33); Sueca, con 12 (15) y Castelló, con 11 (13).