Opinió
La Cullera de Merz
Els bons records de la infantesa són imatges que ens acompanyen al llarg de la nostra vida i que, moltes vegades, ens han condicionat en algunes de les decisions que hem pres ja en edat adulta. En el cas dels llocs on hem estiuejat quan érem infants, es caracteritzen per haver estat en ells en situacions idíl·liques, en mesos plens de jocs amb altres xiquetes i xiquets, lliures de preocupacions i quan encara quedaven lluny els dies en els quals havien de retornar a l'escola.
De fet, en la darrera visita oficial al nostre país de l’actual canceller alemany, Friedrich Merz (Alemanya, 1955), ell va evocar les seues vacances a Cullera quan era molt menut. D’aquesta manera els seus bonics records podrien ajudar a fer que hi haja unes bones relacions diplomàtiques entre Alemanya i Espanya durant el seu mandat.
Quan Merz degué visitar la costa d’aquesta població de la Ribera, entre finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta, encara era un lloc quasi verge. Fins a eixe moment principalment s’havien edificat a primera línia, xalets de poc volum i altura, al voltant de la plaça de la Constitució o a la zona del Far, i la resta del seu litoral encara estava majoritàriament ple d’horts de tarongers. Aleshores Cullera era una localitat costanera amb un urbanisme en equilibri amb el seu entorn i constava d’oferta hostalera, interessants indrets a visitar i una excel·lent gastronomia local. Aquests trets són els que van atraure, a l’època, als primers turistes de la resta del continent Europeu, com els alemanys, que solien recórrer milers de quilòmetres en cotxe per a fer-ho possible. Però no solament fins a Cullera, sinó també fins a altres localitats valencianes properes a la mar com Xeraco, a la comarca de la Safor. Per a aquestes famílies degueren ser dies de gaudir de la platja, del sol, del clima, dels valors ambientals del seu paisatge i de la presència al nostre territori dels cultius de cítrics, que són una de les fruites més valorades a Alemanya i un dels aromes típics del seu Nadal.
Molt probablement, Merz va estar a Cullera abans o al voltant de l’any en el qual es va construir la seua primera torre d’apartaments, el conegut Pioner (1962), a l’avinguda Ciutat de Castelló. Aquest va marcar l’inici del trencament de l’amable silueta del seu litoral i al qual li continuarien molts altres blocs d’edificis de gran alçària que afectarien greument espais claus de gran bellesa. Aquest va ser el cas de l’Orion (1965), edificat sobre la mateixa Illa dels Pensaments del Far, o el Florazar I (1973), alçat sobre camps de tarongers als peus de la seua muntanya. Tots aquests, entre altres que vingueren després, es van construir a costa de l’enderrocament d’antigues cases d’estiueig amb un destacat interés arquitectònic o també de la destrucció del territori, seguint un model urbanístic que continua vigent en l’actualitat.
En definitiva, sempre resulta difícil tornar als llocs on hem gaudit dels millors dies de les nostres vides quan érem menudes i menuts perquè, generalment, el pas del temps els han transformat. És per això que Merz no reconeixeria hui la Cullera que roman en el seu pensament i que d’alguna manera forma part del seu bagatge personal, per les boniques experiències que va viure a la població, però aquesta quedarà en la seua memòria per a sempre.
