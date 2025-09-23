Cullera ofrece visitas gratuitas a sus museos por el Día Mundial del Turismo

Cullera ha organizado una serie de actividades gratuitas para conmemorar el Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo sábado 27 de septiembre. Con motivo de esta fecha, la capital turística de la Ribera impulsa su patrimonio histórico y cultural para darlo a conocer a ciudadanía y visitantes.

Entre las principales actividades están jornadas de puertas abiertas en el Castillo y Museo de Historia y Arqueología en horario de 11h a 20h, y también incluye una teatralización y visita guiada a las 18h y a las 19h.

Otra de las actividades es la visita guiada al refugio antiaéreo de la Guerra Civil ubicado en el mercado municipal, el cual contempla relatos de testigos, lectura de poemas y degustación de agua limón de Cullera. Esta actividad requiere inscripción previa a través del teléfono 638 785 863, y tendrá tres pasas: 11h, 12h y 13h.

La Torre de la Reina Mora también abrirá sus puertas de 1h a 13.30h, y el Museo Fallero de 10h a 13.30h y de 17h a 20h.

Ya el domingo 28 de septiembre, como novedad, se estrenará visitas guiadas en los exteriores del refugio antiaéreo y baterías de la Guerra Civil del Faro de Cullera. Un entorno con una calidad paisajística única y con la escultura ‘La defensa de Cullera’. Una actividad que se mantendrá durante todos los martes y domingos del año.