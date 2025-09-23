Cullera ofrece visitas gratuitas a sus museos por el Día Mundial del Turismo
Algunas de las actividades requieren inscripción previa
Cullera ha organizado una serie de actividades gratuitas para conmemorar el Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo sábado 27 de septiembre. Con motivo de esta fecha, la capital turística de la Ribera impulsa su patrimonio histórico y cultural para darlo a conocer a ciudadanía y visitantes.
Entre las principales actividades están jornadas de puertas abiertas en el Castillo y Museo de Historia y Arqueología en horario de 11h a 20h, y también incluye una teatralización y visita guiada a las 18h y a las 19h.
Otra de las actividades es la visita guiada al refugio antiaéreo de la Guerra Civil ubicado en el mercado municipal, el cual contempla relatos de testigos, lectura de poemas y degustación de agua limón de Cullera. Esta actividad requiere inscripción previa a través del teléfono 638 785 863, y tendrá tres pasas: 11h, 12h y 13h.
La Torre de la Reina Mora también abrirá sus puertas de 1h a 13.30h, y el Museo Fallero de 10h a 13.30h y de 17h a 20h.
Ya el domingo 28 de septiembre, como novedad, se estrenará visitas guiadas en los exteriores del refugio antiaéreo y baterías de la Guerra Civil del Faro de Cullera. Un entorno con una calidad paisajística única y con la escultura ‘La defensa de Cullera’. Una actividad que se mantendrá durante todos los martes y domingos del año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz
- La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia
- La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores
- La CHJ busca fórmulas para frenar la expansión del siluro invasor por el Magro